«هيماتريكس» تفتتح مركزاً تدريبياً في مدينة دبي الصناعية

افتتحت مجموعة «هيماتريكس»، الشركة المتخصصة في توفير الحلول المبتكرة في مجالات البحث والتصنيع والجودة والبنية التحتية، مركزها التدريبي الجديد في مدينة دبي الصناعية.

شارك في حفل افتتاح مركز «هيماتريكس» للتدريب، كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والدكتورة رحاب العامري الشريك الإداري لمجموعة «هيماتريكس».

وندير علي المؤسّس والمدير العام لمجموعة «هيماتريكس»، وسعود أبو الشوارب النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، نيابةً عن مدينة دبي الصناعية. وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية بالمركز 30.5 مليون درهم.

وقالت الدكتورة رحاب العامري: «افتتاح المركزفي مدينة دبي الصناعية يُعدّ إنجازاً بارزاً على صعيد استثمارنا الدائم في إعداد وتنمية مهارات كوادرنا الوطنية.

نثق بأن هذا المركز سيسهم في صقل المواهب الإماراتية الشابة، لاكتساب مهارات صناعية تطبيقية في مجالات حيوية، مثل تكنولوجيا الإشعاع والذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي ومعدات الرعاية الصحية، وأجهزة القياس الدقيق وأنظمة الأمن، إلى جانب مجموعة واسعة من التخصّصات الصناعية المتقدّمة الأخرى».

وأكد سعود أبو الشوارب، أن بناء القدرات يُعدّ الركيزة الأساسية لإعداد كفاءات بشرية تمتلك المهارات اللازمة لقيادة القطاع الصناعي نحو المستقبل، مشيراً إلى أن افتتاح مركز «هيماتريكس» الجديد للتدريب، يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز الكوادر الإماراتية في قطاع التصنيع.

وقال: «نرحّب بمواصلة إسهام شركاء بارزين على غرار مجموعة «هيماتريكس»، في تمكين مجتمعنا الصناعي الرائد من تحقيق رؤيته الطموحة لتعزيز القطاع الصناعي، وضمان نموّه المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع «300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، و«أجندة دبي الاقتصادية D33».

ويطمح مركز «هيماتريكس» الجديد، إلى تدريب 720 موظفاً متخصّصاً سنوياً، علماً بأنه سيبدأ أولاً بتوفير البرامج التدريبية لأصحاب المصلحة والجهات الوطنية، قبل أن تصبح برامجه متاحة للجميع».