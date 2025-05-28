تعاون سيدات أعمال الإمارات والأردن لتعزيز إسهام المرأة بالاقتصاد

وقع مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، وملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تفاهم بغرض توطيد مجالات الشراكة في دعم المبادرات النسائية، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج ومشاريع تعزز إسهام المرأة في الاقتصاد الوطني لكل من الإمارات والأردن.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي إلى الأردن، بتوجيهات من الشيخة سلامة بنت طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري للمجلس.

ووقعت المذكرة عن مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، أسيل حجاوي، نائبة رئيسة المجلس، وعن ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، الدكتورة ريم البغدادي، رئيسة الملتقى، وذلك بحضور الدكتورة أمل الهدابي، رئيسة المجلس، وريم أبو حسان، رئيسة مجلس أمناء الملتقى، وعدد من العضوات.