شركات إماراتية تسعى للاستفادة من الفرص بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة

وقّعت مجموعة من الشركات البارزة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، خطابات نوايا لاستكشاف فرص استثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالروضة، التي أُعلن عنها مؤخراً، والتي تُعدّ مركزاً محورياً صناعياً ولوجستياً قيد التطوير على الحدود بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وتعمل هذه الشركات في قطاعات متنوّعة تشمل الخدمات اللوجستية، والتصنيع، وتصنيع الفولاذ والتغليف، ويقع مقرّ العديد منها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا). وتشمل قائمة الشركات:

• البيادر: شركة رائدة في تصنيع وتوزيع حلول التعبئة والتغليف الغذائي المستدامة.

• مجموعة أباريل: وهي مجموعة لتجارة التجزئة تدير أكثر من 80 علامة تجارية في قطاعَي الأزياء ونمط الحياة.

• كامتك للتصنيع: شركة متخصصة في تصنيع صمّامات صناعية عالية الأداء.

• كوناريس: إحدى أكبر شركات تصنيع الفولاذ الخاصة في المنطقة.

• إندو كيشور لوجستيك: شركة متخصصة في الشحن الدولي والتخليص والخدمات اللوجستية متعددة الأنماط.

• كيموها إنتريبرينور: مزوّد لحلول التغليف والملصقات وتقنيات تحديد الهوية عبر الترددات اللاسلكية.

• نافكو: شركة عالمية لتقديم حلول متكاملة لمكافحة الحرائق وأنظمة الحماية والسلامة.

• نيو إيست: شركة لتوزيع قطع غيار السيارات.

• أورينتال جنرال للتجارة: شركة تجارة عامة وتوزيع متعددة الأنشطة.

• مجموعة بالمون: متخصصة في تطوير وتشغيل المرافق الصناعية واللوجستية.

• تيكنيكل ريسورسز: لإنتاج وتوريد مولدات عالية التقنية، ومضخات صناعية، ومكونات لمنتجات باركر للنفط والغاز.

• سبينيس: شركة مصنّعة وموزّعة للمواد الغذائية المتنوعة.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «يعكس الاهتمام المبكر لهذه الشركات الرائدة في الإمارات بالإمكانات الكبيرة للمنطقة الاقتصادية بالروضة في تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية بين البلدين

. ونهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تفتح آفاقاً جديدة أمام الأعمال وتُسهم في ازدهار مستدام لكلٍّ من دولة الإمارات وسلطنة عُمان».

وتقع المنطقة بموقع استراتيجي في محافظة البريمي بسلطنة عُمان، وستوفر ربطاً عابراً للحدود بممرات التجارة الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك ميناء جبل علي. وتستهدف المنطقة التي صُمّمت لدعم العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والتصنيعية، في مرحلتها الأولى منها:

التصنيع المرتبط بقطاع المركبات، وتشكيل المواد باستخدام القولبة بالحقن (عملية تصنيع تستخدم لإنتاج قطع من اللدائن/ البلاستيك)، والمنسوجات والملابس، وتصنيع الفولاذ، والخدمات اللوجستية، والتجارة.

وبدعم قوي من حكومتَي دولة الإمارات وسلطنة عُمان، من المرتقب أن تتحوّل المنطقة إلى مركز محوري للنمو الصناعي والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وتطوير المنطقة تقوم به شركة محضة للتطوير، وهي مشروع مشترك بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان.

وتمتلك فيه «دي بي ورلد» الحصة الأكبر. وستشمل المرحلة الأولى من المشروع 14 كيلومتراً مربعاً، مع خطط توسعة لتصل إلى 25 كيلومتراً مربعاً في المرحلة الثانية.