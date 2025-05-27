غرف دبي تروج لمزايا الإمارة التنافسية أمام 60 شركة من مدغشقر

أكدت غرف دبي، أهمية توسيع أطر العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في دبي ومدغشقر، مستعرضةً الفرص الاستثمارية في دبي، وشراكات الأعمال أمام 60 شركة من مدغشقر، بما يسهم في تطوير الفرص النوعية المشتركة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية الواعدة.

جاء ذلك، خلال منتدى دبي – مدغشقر للأعمال، الذي نظمته غرف دبي في مقرها، بمشاركة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، على رأس وفد حكومي واستثماري واقتصادي رفيع المستوى، ضم وزراء ومسؤولين ومديرين تنفيذيين لشركات من مدغشقر.

وكان في استقبال الوفد الزائر، معالي المهندس سلطان المنصوري رئيس مجلس إدارة غرف دبي، يرافقه محمد لوتاه مدير عام غرف دبي، وبحضور ممثلين عن القطاع الخاص في إمارة دبي.

وأشاد رئيس جمهورية مدغشقر، بالمكانة الاقتصادية العالمية التي وصلت إليها دبي، مشدداً على رغبة بلاده بتعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وخلال كلمة له خلال المنتدى، قال سلطان المنصوري: «تشهد العلاقات الاقتصادية بين دبي ومدغشقر نمواً بارزاً، ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الثنائية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويشكل تدشين خدمة طيران الإمارات الجديدة إلى أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، في سبتمبر من عام 2024، خطوة نوعية لدفع جهود تنمية التجارة والسياحة، والارتقاء بالتعاون بين الجانبين إلى مستويات متقدمة».

وأضاف: «ارتفعت تجارة دبي غير النفطية مع مدغشقر إلى 1.3 مليار درهم في 2024، مقارنة بنحو 692 مليون درهم في 2023، بنمو نسبته 90 %، ما يعكس اتساع زخم العلاقات الاقتصادية البينية. ونلتزم بتقديم دعم متكامل لتنمية العلاقات والشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي ومدغشقر، وتسليط الضوء على سبل استثمار الفرص الواعدة، ضمن القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك».

وقدم محمد لوتاه عرضاً تعريفياً شاملاً، حول أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري والتجاري البيني، مسلطاً الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي للمستثمرين والشركات من مدغشقر، والتي تشمل قطاع السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والقطاع العقاري، بالإضافة إلى قطاعي تقنية المعلومات والخدمات المالية.