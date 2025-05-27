«إعلانات يانغو» تحصد الجائزة الفضية في «سمارتيز» عن «رحلة عبر قصتها»

حصدت إعلانات يانغو Yango Ads، الجائزة الفضية في فئة التسويق الفوري ضمن مسابقة «سمارتيز مينا 2025» عن حملة «رحلة عبر قصتها»، التي أُطلقت بالشراكة مع تويوتا الفطيم للسيارات، وشركة ميماك أوجلفي، وبي إتش دي ميديا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم إطلاق الحملة احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية العام الماضي، ونجحت الحملة بتحويل تجربة التنقل التقليدية إلى منصة لاكتشاف الثقافات من خلال تسليط الضوء على حياة ومساهمات وإرث النساء الإماراتيات، وبالتحديد النساء اللواتي كُرّمن بإطلاق أسمائهن على طيف من الشوارع بالدولة احتفاءً بهن.

دعا المشروع المستخدمين إلى التفاعل مع تراث الإمارات من خلال خرائط يانغو وذلك باستخدام دبابيس ولافتات وعناصر ثلاثية الأبعاد تحمل شعارات الشركات المشاركة، وروايات صوتية تبرز القصص الكامنة وراء أسماء الشوارع الشهيرة مثل شارع لطيفة بنت حمدان. سجلت الحملة إبراز أكثر من 1.8 مليون بانر، ووصلت إلى أكثر من 200 ألف مستخدم، وشهدت ظهور 668 ألف أيقونة على قوائم البحث. كما ظهرت العناصر التفاعلية ثلاثية الأبعاد أكثر من 155 ألف مرة بمعدل نقر مرتفع بلغ 2.5%، بينما حققت الإشعارات الفورية معدّل نقر استثنائي بلغ 5%. قاد باسم يسري، رئيس شراكات الوكالات في إعلانات يانغو Yango Ads لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هذه الحملة الناجحة التي أثبتت قدرة المنصة على تقديم إعلانات دقيقة واعية بالسياق تلقى صدى كبيراً لدى الجمهور المحلي.

وقال يفجيني بافلوف، المدير العام لإعلانات يانغو Yango Ads في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «منذ البداية وهدفنا يتمحور حول جعل الإعلانات أقرب إلى الاكتشاف وليس إلى جذب انتباه المستهلكين ومقاطعة أنشطهم بهدف الإعلان فقط. ومع التوقعات بتجاوز سوق الإعلانات الرقمية في دولة الإمارات 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، تسعى العلامات التجارية إلى طرق أكثر ذكاءً وتأثيراً لإبراز مكانتها وتعزيز ظهورها. من خلال الإعلانات الجغرافية المستهدفة، نمكّن العلامات التجارية من الوصول إلى الجمهور بصورة آنية، مما يجعل كل تجربة أكثر جاذبية وتناغماً مع تجاربهم. أما بالنسبة لفريقنا وشركائنا، فيُثبت هذا التقدير وهذه الجائزة إيماننا بقوة الإعلانات وقدرتها على تحقيق أداء جيد في الوقت الذي تعكس به المجتمع الذي تخاطبه وتضيف قيمة ملموسة إلى تجارب المستخدمين.»

ومن جهتها، أكدت يوليا كيم، رئيس الشراكات في إعلانات يانغو Yango Ads لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على أهمية التواؤم بين النهج الإبداعي والمنظور الاستراتيجي، حيث تقول: «تُمثل هذه الحملة ما يُمكن تحقيقه عندما يتكامل مشهد رواية القصص مع البيانات معاً. هدفنا هو بناء جسر بين العلامات التجارية والمجتمعات التي تخدمها، وإحداث تأثير ملموس في العالم الحقيقي. تُؤكد الاستجابة التي تلقتها هذه الحملة، سواء من حيث تفاعل المستخدمين أو من خلال هذا التقدير وهذه الجائزة، أن الجمهور يتطلّع إلى أكثر من مجرد انطباعات، بل إلى تجارب قيّمة تترك تأثيرها لديهم.»

أطلقت إعلانات يانغو Yango Ads هذه الحملة بثقة مدعومة بسجلها الحافل ومحفظتها القوية من حلول الإعلانات الناجحة. بدءاً من الإعلانات المناسبة للموقع الجغرافي، مروراً بإعلانات وسائط البيع بالتجزئة وتحقيق الدخل من التطبيقات، إلى مكتب المنصة وفريقها الداخلي المبدع، تزوّد حملات إعلانات يانغو Yango Ads العلامات التجارية بأدوات لتحقيق الدخل من كافة المساحات المواتية بطرق أكثر ذكاء. وقد مثّل طرح الإعلانات الجغرافية، كما ظهر في هذه الحملة الحائزة على جوائز، قفزة نوعية في تقديم رسائل إعلانية تأخذ الموقع الجغرافي بعين الاعتبار لمساعدة العلامات التجارية على تعزيز ظهورها أثناء تنقل المستخدمين في بيئاتهم.

يعكس الفوز بالميدالية الفضية في مسابقة «سمارتيز مينا 2025» سجلاً حافلاً بالابتكار لمنصة إعلانات يانغو Yango Ads. من خلال عملياتها في أكثر من 30 دولة، وإمكانية الوصول إلى 50,000 موقع إلكتروني، والتكامل مع أكثر من 20,000 تطبيق، تُمكّن المنصة العلامات التجارية من استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأكثر من 600 خيار استهداف. تُؤكد هذه الحملة قدرة إعلانات يانغو Yango Ads على تحويل التجارب الثقافية إلى نجاح ملموس، مما يعزز دورها في تشكيل مستقبل الإعلان الرقمي في جميع أنحاء المنطقة.