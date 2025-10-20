«غرفة الشارقة» تختتم «برنامج القيادة الاستراتيجية» في أكسفورد وكامبريدج

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها، بنجاح، فعاليات «برنامج القيادة الاستراتيجية - أكسفورد وكامبريدج»، الذي تم تنظيمه في المملكة المتحدة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي في كلية هاريس مانشستر بجامعة أكسفورد، وذلك في إطار حرص الغرفة على مواصلة جهودها الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتزويد قيادات المستقبل بأفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والابتكار والاستدامة.

شهد البرنامج مشاركة نخبة من القيادات الإدارية الواعدة الذين انخرطوا في رحلة معرفية وتطبيقية امتدت لخمسة أيام حافلة بالورش التفاعلية والزيارات الميدانية النوعية، حيث استهدفت التجربة التعليمية المتكاملة صقل مهاراتهم وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع متغيرات الأسواق العالمية واستشراف ملامح المستقبل .

وأكدت مريم الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة بغرفة الشارقة، أن تنظيم البرنامج في اثنتين من أعرق الجامعات العالمية يمثل خطوة استراتيجية تترجم رؤية الغرفةللاستثمار في رأس المال البشري، وتعكس التزامها بإعداد جيل من القادة القادرين على المنافسة عالمياً، مشيرة إلى أن محاور البرنامج صُممت لتزويد المشاركين بالأدوات اللازمة لقيادة التحول المؤسسي ومواكبة التغيرات الجذرية في الاقتصاد العالمي، بما يعزز من مكانة الشارقة مركزاً رائداً للأعمال والابتكار.

وأشارت أمل آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، إلى أن البرنامج قُدم تجربة متكاملة شملت الجانب الأكاديمي مع زيارات ميدانية لمؤسسات صناعية مرموقة مثل مصنع «بي إم دبليو ميني» وكبرى الكليات الجامعية كـ«نيو كوليدج»، موضحة أن الدمج بين المعرفة النظرية والتجارب الواقعية يهدف إلى توسيع آفاق المشاركين وإكسابهم فهماً أعمق للعلاقة بين الابتكار الصناعي والإرث الأكاديمي والثقافي.