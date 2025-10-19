«غرفة دبي العالمية» تفتتح أول مكتب تمثيلي لها في بولندا

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أول مكتب تمثيلي لها في شرق أوروبا بالعاصمة البولندية وارسو، في خطوة تعكس التزام الغرفة بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية بين دبي وبولندا.

وتم افتتاح المكتب بحضور محمد أحمد الحربي، سفير الدولة لدى جمهورية بولندا، ومايكل جاروش، وزير دولة في وزارة التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية، ومشاركة مسؤولين ورجال أعمال. ويمثل المكتب الجديد خطوة جديدة نحو تحقيق مستهدفات مبادرة «دبي جلوبال» الرامية إلى إطلاق 50 مكتباً تمثيلياً دولياً للغرفة بحلول عام 2030، وتعزيز دور دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات الإمارة في 30 سوقاً ذات أولوية على مستوى العالم.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشكل المكتب التمثيلي الجديد في وارسو محطة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دبي وبولندا، ودعم توسع العلاقات الثنائية، حيث سيسهم في تطوير الروابط بين مجتمعات الأعمال وتحفيز تدفقات الاستثمار والتجارة البينية. ونلتزم بدعم الشركات البولندية في توسيع حضورها العالمي من خلال الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال».

ويأتي افتتاح المكتب في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية والاقتصادية بين بولندا ودبي نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع بولندا خلال العام الماضي 7.2 مليارات درهم، بنمو 5% على أساس سنوي. وبحلول نهاية النصف الأول من عام 2025 بلغ عدد الشركات البولندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 453 شركة، منها 86 شركة جديدة انضمت لعضوية الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتنامي اهتمام مجتمع الأعمال البولندي بإمكانات وفرص دبي.

وسيضطلع المكتب التمثيلي الجديد بدور حيوي في دعم الشركات في كل من دبي وبولندا، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال البولندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال. كما سيوفر المكتب في الوقت ذاته معلومات قيّمة عن سوق دبي، ويدعم الشركات البولندية التي تسعى إلى ترسيخ حضورها في الإمارة، والتوسع منها إلى الأسواق العالمية.

علاوة على ذلك، سيدعم مكتب بولندا الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها للتوسع إلى بولندا، ويشمل ذلك تزويدها برؤى قيمة حول السوق البولندية، ومساعدتها في تحديد فرص التجارة والاستثمارات، وربط هذه الشركات بشركاء محليين موثوقين لتسهيل دخول خدماتها إلى هذه السوق وتوسيع عملياتها فيها بسلاسة.