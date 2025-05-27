معدلات البطالة طويلة الأمد عند أدنى مستوى في الاتحاد الأوروبي

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وصلت البطالة طويلة الأمد إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وبحسب أحدث بيانات يوروستات، مكتب الإحصاء الأوروبي، بلغ معدل البطالة طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي الآن 1.9%، وهو أدنى مستوى منذ بدء جمع البيانات.

وسجلت هولندا (0.5%) ومالطا (0.7%) و التشيك والدنمارك وبولندا (0.8% لكل منها) .

وتم رصد أعلى نسبة في اليونان (5.4%)، تليها إسبانيا (3.8%) وسلوفاكيا (3.5%).

وانخفض معدل البطالة الإجمالي، أيضًا إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند أقل من 5.9٪، وهو انخفاض بنسبة 0.2٪ عن عام 2023.

وترسم البيانات صورة مختلطة، تنخفض معدلات البطالة في جميع الفئات العمرية باستثناء الجيل الأصغر سنا، وبين الفئة العمرية 15-24 عاما، وصلت النسبة إلى 14.9%، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2023.