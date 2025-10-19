«جمارك دبي» تدعم الأجندة الاقتصادية بمشاريع رقمية مهمة

استقبلت جمارك دبي، خلال مشاركتها المتميزة في معرض «جيتكس جلوبال»، عدداً من الوفود والقيادات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص، وشركات الخدمات اللوجستية، ووفود دبلوماسية وقنصلية، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من المشاريع الرقمية الرائدة، التي تجسد توجهات حكومة دبي المستقبلية الرائدة، وتدعم حقيق أجندتها الاقتصادية الطموحة.

واطلع الحضور على أبرز المبادرات الرقمية، التي أطلقتها جمارك دبي، والتي تعزز من الكفاءة التشغيلية، وتسهم في تسهيل حركة التجارة عبر الحدود، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجمركية، ومنصات الأتمتة الذكية للتفتيش، والحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز الرقابة الجمركية. واستعرضت جمارك دبي خلال المعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب مبادرات الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للتحول الرقمي والاستدامة.

وأكدت جمارك دبي أن هذه المشاريع تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء حكومة رقمية رشيقة تستبق المستقبل، وتعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية المتطورة.