مصفوت أفضل قرية سياحية في العالم

فازت قرية مصفوت التابعة لإمارة عجمان بجائزة «أفضل قرية سياحية في العالم» لعام 2025، من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك بعد منافسة قوية مع 270 قرية من 65 دولة حول العالم، لتحقق الإمارات بذلك إنجازاً تاريخياً جديداً يضاف لقطاعها السياحي.

جاء الإعلان عن هذا الفوز التاريخي خلال حفل نظمته منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism في مدينة هوتشو بمقاطعة تشجيانغ الصينية، حيث تسلم الجائزة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، ومحمد الأحبابي، مدير إدارة تنمية السياحة في وزارة الاقتصاد والسياحة، والوفد المرافق لهما.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تكتب الإمارات فصلاً جديداً في سجل إنجازاتها السياحية وهو فوز قرية مصفوت بجائزة «أفضل قرية سياحية في العالم» لعام 2025، والذي يمثل تتويجاً تاريخياً للسياحة الإماراتية، حيث يعزز مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، بما في ذلك السياحة الريفية والخضراء، ويمثل تأكيداً أممياً لريادة الإمارات في السياحة المستدامة.

وأضاف: يعكس هذا الإنجاز الجديد نجاح الجهود الوطنية المستمرة للارتقاء بالسياحة الإماراتية وتعزيز مساهمتها في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة بالدولة، ويأتي هذا الفوز ليدعم أهداف المبادرات الوطنية الرائدة في مجال التنمية المتوازنة، وفي مقدمتها برنامج «قرى الإمارات» والذي يهدف إلى خلق نموذج تنموي مستدام للقرى الإماراتية والحفاظ على تراثها الطبيعي والثقافي ومعالمها ووجهاتها السياحية الرائدة، إلى جانب دعم التنمية المستدامة والمبادرات المبتكرة في مختلف الإمارات السبع.

وتابع: تبنت الإمارات رؤية استشرافية هدفت إلى تعزيز استدامة وتنافسية القطاع السياحي وترسيخ دوره الحيوي كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، حيث حرصت الدولة على إطلاق سلسلة من المشاريع السياحية المستدامة، لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وشمل ذلك التركيز على تطوير أنماط جديدة ومستدامة للسياحة الخضراء والسياحة البيئية والسياحة الزراعية والريفية، بما يسهم في الحفاظ على الهوية السياحية الإماراتية، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

وأضاف: انسجاماً مع هذه التوجهات، أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» من مصفوت في ديسمبر الماضي، وذلك لإبراز مقوماتها السياحية الطبيعية والريفية، وتسليط الضوء على ما تزخر به من تنوع بيئي وثقافي فريد، وحرصنا على أن يكون للسياحة في مصفوت دور في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز استقرار الأسر ودعم الجوانب الاقتصادية فيها عبر تنفيذ أنشطة سياحية متنوعة ومبتكرة.

واختتم بالقول: إن هذا الفوز العالمي يأتي على خلفية العديد من الإنجازات السياحية المهمة التي حققتها الإمارات خلال 2025، ومن أبرزها فوز ابنة الإمارات شيخة النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من 2026 حتى 2029، فضلاً عن تحقيق نتائج سياحية متقدمة على مؤشرات التنافسية السياحية العالمية، الأمر الذي يرسخ سمعة ومكانة الإمارات باعتبارها عاصمة سياحية عالمية رائدة ومركزاً مهماً لدعم جهود التنمية السياحية محلياً وإقليمياً ودولياً.

شروط

وقد استوفت قرية «مصفوت» شروط التقديم والتقييم الخاصة بالجائزة، والتي تضمنت أن تكون قرية ذات كثافة سكانية منخفضة (لا تزيد على 15 ألف نسمة)، وأن تحتضن أنشطة تقليدية مثل الزراعة، مع الحفاظ على قيم مجتمعية متجذرة. ويعد هذا الفوز بمثابة شهادة على نجاح القرية في تعزيز مواردها الثقافية والطبيعية، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتطوير بنية تحتية متكاملة تدعم السياحة وتضمن سلامة الزوار والسكان.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن تتويج مصفوت بجائزة أفضل القرى السياحية في العالم يمثل إنجازاً تاريخياً لإمارة عجمان ولدولة الإمارات، ومحطة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، ترسخ من خلالها عجمان حضورها على الخارطة السياحية العالمية. وأوضح أن هذا الإنجاز المرموق يأتي تتويجاً لسجل القطاع السياحي الإماراتي الزاخر بالتميز، استناداً إلى رؤية سديدة غايتها ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة، يتكامل فيها التطور مع الاستدامة والوفاء للموروث الثقافي والتراثي.

وأضاف: بمشاعر الفخر والاعتزاز، نشهد اليوم إنجازاً عالمياً للقطاع السياحي الوطني، ومحطة تاريخية للمنظومة السياحية في عجمان ودولة الإمارات؛ ونحتفي بتتويج منطقة مصفوت بلقب أفضل القرى السياحية عالمياً من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأم المتحدة. ويشكل هذا التتويج مدعاة فخر لنا جميعاً، إذ تنضم مصفوت إلى قائمة عالمية لأبرز الوجهات التي تتمازج فيها الحداثة والأصالة، ويتجلى فيها التنوع الحيوي وكرم الضيافة وثراء التراث وعمق الموروث الثقافي والحضاري.

وأردف: نفخر بفريق عملنا ونثمن جهوده وتفانيه، ونتوجه بالتهاني والتبريكات إلى شركائنا في القطاع السياحي والأهالي الكرام في منطقة مصفوت على هذا الإنجاز، مستلهمين من هذا التتويج العزم على المضي قدماً في تطوير السياحة باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية المستدامة، ومواصلة العمل الدؤوب لترسيخ ريادة عجمان وإعلاء راية وطننا الشامخة في المحافل الدولية.



