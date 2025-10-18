"الفاو" تمنح "إكبا" تكريماً فنياً عالمياً تقديراً لريادته في الزراعة المستدامة

نال المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" تكريماً فنياً عالمياً رفيع المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك تقديرا لإسهاماته الريادية في مجال الإنتاج النباتي وتطوير نظم زراعية مستدامة قادرة على التكيف مع التغير المناخي في البيئات الجافة والمتأثرة بالملوحة.

وتسلمت التكريم الدكتورة طريفة الزعابي، المديرة العامة للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا"، من الدكتور كو دونغيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، خلال الحفل العالمي للتكريم الفني الأول من نوعه، والذي أقيم في المقر الرئيسي للمنظمة بروما مؤخرا.

ويعد هذا التكريم مبادرة جديدة أطلقتها "الفاو" لتكريم المؤسسات التي أسهمت بفاعلية في تحويل النظم الزراعية والغذائية عبر الابتكار العلمي القائم على الأدلة، وجاء الحفل بالتزامن مع احتفالات المنظمة بالذكرى الثمانين لتأسيسها وبيوم الأغذية العالمي 2025.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة طريفة الزعابي: يُشرّفنا هذا التكريم من منظمة الفاو، الذي يؤكد أهمية العلم التعاوني والابتكار القائم على الشراكات في مواجهة التحديات الزراعية العالمية، مضيفة أنه يجسّد الجهود المخلصة لعلماء وخبراء وشركاء "إكبا".

وأهدت الزعابي هذا التقدير إلى مؤسسي المركز، حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، تقديراً لرؤيتهما ودعمهما المستمر، وأكدت أن هذا التكريم يُعد شهادة على ثقة الشركاء والتزاماً بمواصلة مسيرة الابتكار لتمكين المجتمعات ودعم الأمن الغذائي العالمي.

ويأتي هذا التتويج ثمرة لجهود "إكبا" الممتدة على مدى 25 عاماً، والتي ركز خلالها على تطوير أصناف متحملة للإجهاد البيئي كالجفاف والملوحة، وحلول مستدامة لتحسين صحة التربة وترشيد المياه.

ويلعب المركز، الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً له ويعمل في أكثر من 40 دولة، دوراً ريادياً في دمج العلم والتكنولوجيا والسياسات لمواجهة تحديات شُحّ المياه وتدهور التربة وانعدام الأمن الغذائي، مواصلاً تنفيذ استراتيجيته للفترة 2024–2034 لتعزيز الإنتاجية والقدرة على التكيّف المناخي في البيئات الهامشية.