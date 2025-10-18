بحث التعاون الاقتصادي بين غرفة رأس الخيمة وبيلاروسيا

التقى محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، مع إيغور بيلي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة رأس الخيمة وبيلاروسيا. حضر اللقاء يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، وفرص الشراكات بين القطاع الخاص في رأس الخيمة وبيلاروسيا، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل البيانات الاقتصادية بين المؤسسات والشركات.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة وبيلاروسيا، وتكثيف الجهود لتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة في الجانبين، وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات.