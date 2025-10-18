دبي.. أكثر من 50 علامة محلية وعالمية تشارك بمعرض القوارب المستعملة

تنطلق في مرسى خور دبي خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر المقبل فعاليات النسخة الحادية عشرة من معرض "القوارب المستعملة في دبي"، الذي يُقام هذا العام تحت شعار "قارب لكل شخص"، بمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية من شركات ووكلاء قوارب ويخوت وتجار مستلزمات بحرية.

ويعد المعرض من أبرز الفعاليات المتخصصة في القطاع البحري في المنطقة، حيث يوفر منصة لعرض وبيع القوارب واليخوت المستعملة بأسعار تنافسية، ويسهم في دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في صناعة اليخوت والأنشطة البحرية.

وتشير مؤشرات السوق إلى أن حجم سوق القوارب الترفيهية في الشرق الأوسط قد يبلغ نحو 2.95 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 4.9 في المائة، مدفوعًا بتطور البنية التحتية وازدياد الطلب على السياحة البحرية في المنطقة.

وقال عبدالله علي النون، مدير المشاريع الخاصة في "دبي غولف" ومسؤول "فيا مارين" المنظمة للمعرض، إن الحدث يجسد رؤية دبي في تطوير القطاع البحري وتوسيع قاعدة المهتمين بامتلاك القوارب، موضحًا أن شعار الدورة الحالية يعكس الحرص على توفير خيارات متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات، إلى جانب التركيز على مفاهيم الاستدامة وإعادة الاستخدام في الصناعة البحرية.

وأضاف أن تنظيم المعرض يأتي في ظل نمو سوق القوارب الترفيهية في الشرق الأوسط، متوقعًا أن يسهم في دعم حركة الاستثمار والتجارة في القوارب المستعملة، مشيرًا إلى أن المعرض يستقطب الزوار والمستثمرين والهواة من داخل الدولة وخارجها، ويوفر منصة للتواصل بين الشركات العاملة في هذا المجال واستكشاف فرص التعاون. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار هذا العام خمسة آلاف زائر، في وقت تشهد فيه دولة الإمارات نموًا متسارعًا في القطاع البحري، إذ تستحوذ على نحو 50 في المائة من حجم سوق مراسي القوارب واليخوت في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية تشمل أكثر من 22 مرسى بطاقة استيعابية تتجاوز 4190 يختًا وقاربًا، إلى جانب مرافق متكاملة للصيانة والخدمات المساندة.

ويتكامل المعرض مع أهداف إستراتيجية دبي الصناعية 2030 من خلال تشجيع تداول القوارب المستعملة والحد من الحاجة إلى التصنيع الجديد، ما يعزز مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة في قطاع الصناعات البحرية.

ويضم المعرض أقسامًا مخصصة لخدمات التمويل والتأمين والصيانة وقطع الغيار، إلى جانب عروض لأحدث التقنيات في مجال الملاحة والأنظمة الهجينة والدفع الكهربائي، بما يتيح للزوار والمستثمرين الاطلاع على تطورات الصناعة البحرية في المنطقة.