4 اتفاقيات لتطوير باقة «تملك في عجمان»

وقعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 4 اتفاقيات في «جيتكس جلوبال» لتطوير باقة «تملك في عجمان»، التي تعد مشروعاً حكومياً مشتركاً بين جهات اتحادية ومحلية وخاصة، لتعزيز جودة الحياة في الإمارة، وتقليص المتطلبات الحكومية في شراء العقار وتوفير خدمات استباقية متكاملة وموثوقة.

جرى توقيع الاتفاقيات في منصة حكومة عجمان بالمعرض مع كل من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بعجمان، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة دعم الخدمات الأمنية، وشركة عجمان للصرف الصحي.

وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن الاتفاقيات الجديدة تأتي في إطار جهود الدائرة لتعزيز التكامل الحكومي وتسريع خطوات تصفير البيروقراطية، انسجاماً مع رؤية الإمارات 2031 ورؤية عجمان 2030، مؤكداً أن باقة «تملك في عجمان» ترتكز على إثراء تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية رائدة تتسم بالسهولة والمرونة والفاعلية.

وثمن المهيري جهود شركاء الدائرة ودورهم الفعال في إنجاح المشروع الذي يشكل خطوة رائدة لدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز مستوى سعادة المتعاملين.

وأكد العميد أحمد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للهوية وشؤون الأجانب في عجمان بالإنابة، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة من خلال الربط الإلكتروني، بما يلبي تطلعات المتعاملين.