«جيتكس» يعيد رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي

اختتم «جيتكس جلوبال 2025» فعاليات نسخته الـ45، أمس، بعد ماراثون 5 أيام شهدت زخماً في عقد الصفقات والكشف عن اختراقات رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وبنية البيانات التحتية والأمن السيبراني والحوسبة الكمية والصحة الرقمية والتقنيات الحيوية، جامعاً أكثر من 6800 عارض و2000 شركة ناشئة من 180 دولة و1200 مستثمر في مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربر.

وأطلق «جيتكس جلوبال 2025» العديد من التحالفات العالمية الجديدة، إضافة إلى توقيع المشاركين وعمالقة التكنولوجيا في العالم مذكرات تفاهم بمليارات الدراهم تدفع ابتكارات الجيل المقبل.

وتصدرت القطاعات الحاسمة للمستقبل هذا العام، مع إطلاقات جديدة لها ونقاشات عالية التأثير ضمن «معرض جيتكس للكم»، و«الذكاء الاصطناعي المادي»، و«أشباه الموصلات»، و«مراكز البيانات العملاقة»، و«جيتكس للصحة الرقمية والتقنيات الحيوية».

وشهد الحدث توقيع عدد قياسي من مذكرات التفاهم، ما رسخ تحالفات جديدة بين القطاعين العام والخاص للتحول الرقمي، وشملت بعض الشراكات تعاون «بريسايت» و«شركة دبي للنقل بسيارات الأجرة» لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تُسرع التنقل الحضري الذكي والمستدام.

كما أطلقت «أمازون ويب سيرفسز» و«&e» برنامجاً وطنياً رائداً لتدريب 30.000 شخص في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مختلف أنحاء دولة الإمارات ضمن مبادرة «أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق».

وأطلقت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي 19 شراكة استراتيجية في اليوم الثاني وحده، شملت الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعقارات والمدن الذكية وأنظمة التنقل، في أكبر التزام يُسجَّل خلال يوم واحد منذ بدء المشاركة التاريخية لحكومة أبوظبي في الحدث.

وفي «دبي هاربر»، عزز معرض الشركات الناشئة التابع لجيتكس جلوبال «إكسباند نورث ستار» نبض منظومة الشركات الناشئة والمستثمرين. فقد تواصل مؤسسون من أكثر من 100 دولة مع مستثمرين يديرون أصولاً تتجاوز 1.1 تريليون دولار وتبلورت شراكات عابرة للحدود وإطلاقات استثمارية مباشرة في الموقع.