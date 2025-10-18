3 شراكات لبناء القدرات وتعزيز الابتكار والأمن الرقمي

أبرم صندوق خليفة لتطوير المشاريع ثلاث شراكات استراتيجية مع كل من «Cybere71» و«مجموعة ريتش» و«تحالف الإمارات للحلول التقنية»، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض «جيتكس العالمي للتقنية 2025».

وتجسد هذه الشراكات التزام صندوق خليفة بدفع عجلة الابتكار التقني، وتعزيز بناء القدرات والأمن الرقمي، لتوفير بيئة مثلى لازدهار الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال الوطنية.

وتأتي هذه الاتفاقيات في أعقاب الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الموحدة الجديدة لصندوق خليفة تحت اسم «رحلة الأعمال»، والتي تستهدف تمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة في أبوظبي، وتزويدها بأدوات التمويل والحلول الاستشارية، وخدمات التدريب والدعم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «تؤكد هذه الاتفاقيات التزامنا بتطوير شراكاتنا مع الجهات والمؤسسات الرائدة في مختلف القطاعات، بما يدعم مستهدفاتنا الاستراتيجية، ويعزز الابتكار.

ويمكن منظومة ريادة الأعمال الإماراتية، ويسهم في نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تشمل هذه الشراكات مجموعة واسعة من المحاور الاستراتيجية، بما فيها الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول الرقمي، وبناء القدرات».