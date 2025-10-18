مذكرة تفاهم لدعم التوطين وتنمية الكفاءات الإماراتية في قطاع الاتصالات

وقّع «مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي» ومجموعة «إي آند»، أمس، على هامش معرض «جيتكس»، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم جهود التوطين في دبي وتنمية الكفاءات الوطنية في قطاع خدمات الاتصالات، بما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الطموحة في تمكين المواهب الوطنية في القطاعات الحيوية، لا سيما في ظل النمو الكبير والتطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات.

ومثل المجلس في التوقيع عبدالعزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف في المجلس، فيما مثل «إي آند» محمد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مجموعة إي آند.

وذلك بحضور عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند، ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند» الإمارات.

وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً تعاونياً لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في الإمارة، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين الوطنية، ويعزز دور القطاع الخاص شريكاً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتشمل بنود المذكرة إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات المتاحة لدى مجموعة «إي آند».

وتركز المذكرة على تطوير مهارات الكفاءات الإماراتية في المجالات التقنية والرقمية والاقتصاد المعرفي، تماشياً مع مستهدفات رؤية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية D33.