الإقامة الذهبية للواقفين ضمن فئة «الداعمين مادياً للعمل الإنساني»

وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر (أوقاف دبي) اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي في دعم الواقفين وتمكينهم من الحصول على الإقامة الذهبية ضمن فئة «الداعمين مادياً للعمل الإنساني»، بما يعكس رؤية دبي في جعل العمل الإنساني جزءاً من منظومتها التنموية والمجتمعية المتكاملة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025» في مركز دبي التجاري العالمي، حيث وقع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وعلي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، إلى جانب عدد من القيادات من الجانبين.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الاستراتيجية لـ«إقامة دبي» لتعزيز الشراكة الحكومية والمجتمعية، مشيراً إلى أنها تعكس التزام الإدارة بدعم المبادرات الوطنية التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تكريم المساهمين في مسيرة العمل الإنساني.

وقال: «تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً متطوراً للتكامل الحكومي الهادف إلى تمكين الواقفين من المساهمة في تنمية المجتمع من خلال مبادرات نوعية تدعم قيم العطاء والاستدامة، في إطار منظومة رقمية متكاملة تُجسّد في مضمونها شعار مشاركة إقامة دبي في جيتكس: «خدمات رقمية... لحياة أسهل»».

وأوضح علي محمد المطوع أن التعاون مع «إقامة دبي» يشكل خطوة مهمة نحو تحفيز ثقافة الوقف، وتوسيع دائرة المساهمين في دعم المشاريع الوقفية والخيرية، وقال: «هذه المبادرة تترجم رؤية دبي في جعل العمل الوقفي شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة، من خلال تمكين الواقفين من الحصول على الإقامة الذهبية تقديراً لدورهم في تعزيز روح التكافل والمسؤولية المجتمعية».