12 ابتكاراً لشرطة دبي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، عارضة 12 ابتكاراً جديداً يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، تشمل منظومات تقنية ومنصات رقمية وخدمات تفاعلية وروبوتات متطورة، تهدف جميعها إلى تعزيز الأمن وتيسير الخدمات للمجتمع.

وعرضت منصة شرطة دبي، تقنية أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) وهي تقنية برمجية تستخدم «روبوتات» لتنفيذ مهام رقمية متكررة وتستند إلى قواعد، مثل إدخال البيانات ومعالجة المعاملات وإنشاء التقارير.

وتحاكي هذه الروبوتات تفاعل البشر مع الأنظمة والتطبيقات، الأمر الذي يسمح للإجراءات بالعمل بسرعة وكفاءة أكبر، مع تمكين الموظفين من التركيز على مهام أكثر استراتيجية وقيمة.

وتُحاكي أتمتة العمليات الروبوتية الإجراءات البشرية، من حيث التفاعل مع واجهات المُستخدم بذات الطريقة التي يفعلها الإنسان، بما في ذلك النقر على الأزرار وملء الحقوق وإدخال البيانات، كذلك أتمتة المهام المتكررة.

كالتحقق من البيانات وإنشاء التقارير، إلى جانب التفاعل مع مختلف الأنظمة والبرامج، بما يسمح بتنفيذ الأوامر بشكل تلقائي. وتتميز هذه الأتمتة بقدرتها على العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يزيد الإنتاجية ويقلل من هامش الأخطاء البشرية.

وعرضت المنصة، مراكز الشرطة الذكية «SPS» والتي تعد نموذجاً رائداً عالمياً في التحول الرقمي للخدمات الشرطية، عبر تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم على مدار الساعة دون تدخل بشري، وبأسلوب ذكي وسلس يعكس رؤية شرطة دبي في توفير خدمات استباقية وسهلة الوصول للجميع.