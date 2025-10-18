«خليفة الإنسانية» توقع اتفاقية تعاون لحماية البيانات والمعلومات

وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحضر مراسم التوقيع محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إضافة إلى عدد من المسؤولين وممثلي الطرفين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في مجال أمن المعلومات، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية بما يسهم في تطوير القدرات التقنية ونشر الوعي بالأمن السيبراني، إلى جانب دعم الجهود الوطنية في بناء مجتمع معلوماتي آمن ومستدام.

يأتي هذا التعاون انطلاقاً من إدراك المؤسستين لأهمية أمن المعلومات في ظل التحديات المتسارعة والتحولات التقنية المتجددة، وحرصاً على تطوير الكفاءات الوطنية وتبني أفضل الممارسات لحماية البيانات والمعلومات الحساسة، بما يضمن استدامة الخدمات الرقمية على نحو آمن ومتطور.

وقال محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: «تعكس هذه الاتفاقية حرص المؤسسة على تعزيز تعاونها مع الجهات الوطنية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم التحول الرقمي الآمن وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع».

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعزز الجهود المشتركة الرامية إلى بناء القدرات الوطنية ونشر ثقافة الوعي السيبراني في مختلف القطاعات.