شرطة دبي و«محمد بن راشد للفضاء»يوقعان مذكرة تفاهم في البحث والتطوير

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التقنية ذات الصلة بالابتكار، وذلك على هامش فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2025».

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، ومن جانب مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري، المدير العام للمركز، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، إن توقيع المذكرة يجسد التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي نحو توظيف التكنولوجيا المتقدمة في دعم العمليات الأمنية والخدمية. وإن التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء يشكل خطوة نوعية نحو تطوير حلول مبتكرة في مجالات المراقبة والتحليل الجغرافي والعمليات الميدانية. وأضاف اللواء المزروعي:

إن شرطة دبي حريصة على تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الوطنية الرائدة، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة أمنية ذكية قائمة على البيانات والتحليل العلمي، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات الحكومية في مجالات الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة علمياً وتقنياً.

وقال سالم حميد المري: «التعاون مع شرطة دبي يعكس استراتيجيتنا في مركز محمد بن راشد للفضاء والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية الرائدة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات الفضائية لتطوير حلول مبتكرة، ودعم التكامل المؤسسي، والمساهمة في بناء منظومة وطنية مستدامة ترفع كفاءة الكوادر البشرية وتدعم الريادة الإماراتية في مجالات البحث والتطوير والابتكار العلمي».

وأكد أن المركز سيعمل على توفير الخبرات الفنية والدعم التقني اللازم في مجالات الاستشعار عن بُعد والبيانات الجيومكانية، بما يسهم في تطبيق أحدث التقنيات الفضائية لتعزيز الابتكار وتحقيق الفعالية التشغيلية.

وبموجب المذكرة، يتعاون الجانبان في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التقنية ذات الصلة بالحلول الابتكارية، وتبادل الخبرات والمعارف الفنية، ودعم استخدام البيانات الجيومكانية في المجالات المختلفة ذات الصلة بالتنمية.