كلية الإمارات للتطوير التربوي تطلق برنامج «آفاق» التدريبي

أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي برنامج «آفاق» التدريبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتمكين التربويين من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

والذي استهدف في المرحلة الأولى 5000 معلّم ومعلمة، ويستهدف في مرحلته الثانية تدريب 25,000 معلم ومعلمة في مدارس دولة الإمارات، بهدف بناء ثقافة مدرسية داعمة للذكاء الاصطناعي، وتصميم بيئات تعلّم شاملة وتكيفية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ودمج ممارسات التقييم البناء مع آليات تقديم التغذية الراجعة والتأمل المهني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإعداد سياسات مدرسية أخلاقية تعزز الشفافية، والعدالة، وتدعم الثقة المجتمعية، إضافة إلى تخطيط الابتكار المؤسسي المستدام.