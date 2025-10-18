«الرقابة النووية» تستعرض أحدث ابتكاراتها الرقمية والتقنية

شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، أحد أكبر معارض التكنولوجيا والابتكار في العالم، لعرض أحدث مشاريعها وإنجازاتها في مجال التحول الرقمي والأنظمة الذكية التي تدعم التزام دولة الإمارات بالسلامة والابتكار والاستدامة.

وسلطت الهيئة من خلال مشاركتها الضوء على مجموعة من الأنظمة والتقنيات المبتكرة التي طورتها لتعزيز مستويات الأمان النووي والإشعاعي في الدولة. ومن أبرز هذه التقنيات نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة الأحوال البيئية والمناخية المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية والتنبؤ بتأثيرات تغير المناخ المحتملة.

كما تستعرض الهيئة شبكة الرصد الإشعاعي التي توفر رصداً مباشراً لمستويات الإشعاع في مختلف أنحاء الدولة وتعمل كنظام إنذار مبكر في حال وقوع أي طارئ إشعاعي.

وتقدم الهيئة كذلك نظام إدارة مختبرات البيئة، وهو منصة رقمية متكاملة تسهل عمليات التحليل البيئي وإدارة سير العمل في المختبرات، إلى جانب منظومة التدريب بالواقع الافتراضي التي تمكن المشاركين من خوض تجارب محاكاة في مجالات الاستجابة للطوارئ والتفتيش ورفع الوعي، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز جاهزية فرق الطوارئ وتحسين الاستجابة السريعة.

كما استعرضت الهيئة بوابة الخدمات الرقمية التي تتيح إصدار وتعديل وتجديد التراخيص للجهات التي تتعامل مع المواد أو المصادر الإشعاعية، بالإضافة إلى إصدار تصاريح الاستيراد والتصدير.