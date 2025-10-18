«الشارقة للاستثمار» يعزز الحوار العالمي حول الاقتصادات المستدامة

ينطلق منتدى الشارقة للاستثمار 2025، ومن المتوقع أن يستقبل أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون 142 دولة، 22 و23 الجاري، بأجندة موحدة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي»، أكثر من 60 ورشة عمل وجلسة متخصصة، تُتيح للمشاركين فرص التعرف على أبرز التوجهات العالمية في مجالات الاستثمار والتنمية المستدامة، واستكشاف الرؤى المستقبلية حول تمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بحث تأثيرات الذكاء الاصطناعي والاستدامة على قرارات الاستثمار الدولية.

ويأتي برنامج المنتدى ترسيخاً لمكانة الشارقة كمركز إقليمي رائد في تحفيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيزاً لدورها في بناء بيئة أعمال قائمة على المعرفة والابتكار.

حيث يجمع تحت مظلته صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء الدوليين لتبادل الخبرات وصياغة رؤى مشتركة حول آليات دعم الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات المتغيرة.

وقال مروان العجلة، المنسق العام للجنة «منتدى الشارقة للاستثمار»: «يحمل المنتدى في كل دورة أبعاداً متعددة تتجاوز كونه منصة للتواصل بين المستثمرين وصنّاع القرار، فهو أيضاً مساحة للاطلاع على أحدث الاتجاهات التي تشكّل مستقبل الاقتصاد العالمي».

وأضاف: «إننا نبني أطراً راسخة لاقتصاد عالمي أكثر مرونة واستدامة وشمولاً، من خلال جمع أبرز المفكرين وصناع السياسات على المستوى العالمي في الشارقة، حيث تتحول الورش والجلسات إلى مساحات عمل تشاركية تُترجم الرؤى إلى مبادرات قابلة للتطبيق، وهو ما يعزز مكانة الشارقة كمركز إقليمي فاعل في بناء بيئة استثمارية قائمة على التعاون والمعرفة والابتكار».