غرفة رأس الخيمة تبحث التعاون الاستثماري مع بيلاروسيا

بحث محمد مصبح النعيمي، رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، وإيغور بيلي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، فرص التعاون الاستثماري بين رأس الخيمة وبيلاروسيا.

وتناول اللقاء الذي حضره من جانب الغرفة يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعارفة الفلاحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين رأس الخيمة وبيلاروسيا، وفرص الاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين والشراكات الاقتصادية بينهما.

والتي تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى مشاركة البيانات الاقتصادية بينهما، بما يساعد الشركات من الجانبين على الإلمام، بواقع وآفاق الأسواق المحلية في كل من رأس الخيمة وبيلاروسيا.

وأكد محمد مصبح النعيمي، التزام الغرفة بتقديم كل التسهيلات أمام المستثمرين في بيلاروسيا، وتفعيل قنوات التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وبحث فرص الاستثمار وإرساء شراكات واعدة بين الجانبين في قطاعات عدة ذات القيمة المضافة.

مؤكداً أن رأس الخيمة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. وأكد إيغور بيلي، سفير جمهورية بيلاروسيا، عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص مع جمهورية بيلاروسيا، وما شهدته من تطورات السنوات الماضية.