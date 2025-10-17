«كوين بيس» توسع استثماراتها في البلوكتشين في الإمارات والهند

أعلنت بت أويسس، المنصة المرخصة من قبل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA)، اليوم، أن شركتها الأم CoinDCX قد أبرمت اتفاقية تمويل مع شركة CoinBase.

ويخضع إتمام التمويل لموافقات الجهات التنظيمية والشروط الاعتيادية لإغلاق الصفقة. ويعد هذا التمويل امتداداً لجولة التمويل السابقة، وبمجرد اكتماله ستبلغ قيمة CoinDCX السوقية 2.45 مليار دولار بعد التمويل.

يؤكد هذا الاستثمار الجديد قوة كوين دي سي إكس (CoinDCX) في مجال الأصول الرقمية، ويعزز التزامها بجعل العملات الرقمية متاحة بطريقة بسيطة وآمنة ومتوافقة مع القوانين.

تعد كوين بيس أو Coin Base، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز COIN، منصة رائدة للاقتصاد القائم على البلوكتشين عالمياً، وتمكن ملايين المستخدمين في أكثر من 100 دولة من الوصول إلى الأصول الرقمية وتداولها وإدارتها.

تعمل الشركة على توسيع نطاق الحرية الاقتصادية حول العالم من خلال منتجات وبنية تحتية آمنة وموثوقة للأفراد والمؤسسات والمطورين لبناء مستقبل التمويل.

يأتي هذا التمويل في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً يجعلها من أسرع الأسواق العالمية تطوراً في مجال الأصول الافتراضية.

وتستثمر دول مثل الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تقنيات البلوكتشين والبنية التحتية الرقمية، ما يعكس دعماً مؤسسياً قوياً لنمو هذا القطاع على المدى الطويل.

وقال شان أغاروال، الرئيس التنفيذي للأعمال في كوين بيس: «الهند والشرق الأوسط من أكثر المناطق ديناميكية في تبنّي وابتكار العملات الرقمية. متحمسون لدعم النمو المستمر لشركة CoinDCX، ونتطلع إلى توسيع شراكتنا في الأشهر المقبلة».

وقال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس لـ CoinDCX: «استثمرت كوين بيس في شركة CoinDCX منذ عام 2020، وقرارها بضخ المزيد من رأس المال يعكس ثقتها برؤيتنا طويلة الأمد واستراتيجيتنا للنمو المسؤول. تشتهر كوين بيس عالمياً ببناء شركات عملات رقمية متوافقة مع القوانين، ونرى انسجاماً قوياً بيننا في بناء منظومة عملات رقمية متوافقة مع اللوائح التنظيمية في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».

وقالت علا دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بت أويسس: «لطالما كانت بت أويسس رائدة في تعزيز الثقة وتقديم أفضل تجربة للمستخدم والمحافظة على منصة قوية، ومع دعم CoinDCX المستمر لأكثر من عام وهذا التمويل الجديد، سنتمكن من تعزيز السيولة والأمان وتوسيع مجموعة منتجاتنا بشكل كبير. هذا التطور سيدعم طموحنا لتمكين أكثر من مليون متداول في المنطقة بحلول عام 2026، ونبقى ملتزمين بتقديم أعلى معايير الامتثال والابتكار وتجربة العملاء».

تعد بت أويسس المنصة الرائدة للعملات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوفر تجربة تداول سلسة بواجهة استخدام بديهية تلائم المبتدئين والمحترفين على حد سواء، كما تدعم التحويلات المصرفية المحلية للإيداع والسحب بسهولة في مختلف أنحاء المنطقة، وتقدّم خدمات متميزة تشمل عروض VIP حصرية ودعماً مخصصاً للأفراد ذوي الثروات العالية والعملاء المؤسسيين في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.