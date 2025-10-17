«شفرة» تكشف عن منصة متكاملة لموظفي الذكاء الاصطناعي في جيتكس جلوبال 2025

دبي - البيان

سلطت شفرة، شركة التكنولوجيا العميقة في مجال الذكاء الاصطناعي، الضوء على أحدث ابتكاراتها في إطار مشاركتها بمعرض جيتكس جلوبال 2025، وهي منصة جديدة متكاملة لموظفي الذكاء الاصطناعي، مصممة لإعادة تعريف كيفية دمج المؤسسات للذكاء الاصطناعي في عملياتها.

تجمع المنصة ثلاثة حلول أساسية – «شفرة بيلد» (Shaffra Build)، «شفرة وورك» (Shaffra Work)، و«شفرة توك» (Shaffra Talk) - في منظومة متكاملة تُمكّن الشركات من تصميم وتدريب وإشراك موظفين رقميين قادرين على العمل بأمان ضمن بنيتها التحتية الحالية.

يخدم كل جزء من المنصة غرضاً مميزاً في دورة حياة موظف الذكاء الاصطناعي. تمكّن ميزة «شفرة بيلد» (Shaffra Build) المستخدمين من إنشاء موظفي ذكاء اصطناعي وتحديد مصادر معرفتهم من خلال نظام متقدم للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، مما يضمن الدقة وتوطين البيانات. توفر ميزة «شفرة وورك» (Shaffra Work) بيئة آمنة للتفاعل مع نماذج جي بي تي على مستوى المؤسسات، والتكيف مع اللغات المختلفة في المنطقة والفروق الثقافية الدقيقة. بينما تقدم ميزة «شفرة توك» (Shaffra Talk) واجهات واقعية للعملاء، بما في ذلك شاشات ثلاثية الأبعاد وصور آفاتار رقمية، مدعومة بمحرك «شفرة» للنطق والحركة الطبيعية.

يعكس هذا الإطلاق هدف «شفرة» الأكبر في جعل تبني الذكاء الاصطناعي أبسط وأسرع وأكثر فعالية للحكومات والمؤسسات. تتيح تقنية التوصيل والتشغيل (Plug-and-Play) للمؤسسات دمج موظفي الذكاء الاصطناعي مباشرة في سير العمل وربطهم بالأنظمة الحالية مثل «أوراكل» و«ساب»، مما يساعد المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة على تسريع التحول الرقمي وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وبهذه المناسبة، صرح الحارث العطاوي، الرئيس التنفيذي لشركة شفرة، قائلاً: «تتمثل مهمة شفرة في جعل الذكاء الاصطناعي محلياً وعملياً ومحورته حول الإنسان. توفر ميزات «شفرة بيلد»، «شفرة وورك»، و«شفرة توك» للحكومات والمؤسسات نظاماً متكاملاً لإنشاء وإدارة موظفي ذكاء اصطناعي متكاملين ومتوافقين تماماً مع المعايير ويتميزون بالوعي الثقافي. في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، سيصبح التوظيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي ممارسة قياسية، خاصة في مرحلة التوظيف المبكرة، ونحن فخورون بدورنا في تمكين هذا التحول اليوم».

يتوفر نظام «شفرة» للنشر والاستخدام على أرض الواقع أو ضمن البنية التحتية السحابية المحلية، مما يضمن سيادة كاملة للبيانات والامتثال للوائح الإقليمية. تعزز هذه المرونة من مكانة «شفرة» كشريك موثق به في مجال الذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية والقطاعات الخاضعة للتنظيم والشركات التي تسعى إلى توسيع نطاق الأتمتة بشكل مسؤول.

مع ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة لمكانتها كدولة رائدة عالمياً في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن يسهم القطاع بمبلغ 96 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2030، تشكل هذه التطورات الحقبة التالية من تحول القوى العاملة. تشير الأبحاث إلى أن 70% من المؤسسات ستعتمد على أدوات مدعومة على الذكاء الاصطناعي للتوظيف والمشاركة وإدارة الأداء في عام 2025، مما يؤكد الحاجة إلى أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وقابلة للتكيف مثل نظام «شفرة».

يمكن للزوار تجربة منصة «شفرة» الجديدة وموظفي الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر في معرض جيتكس غلوبال 2025، حيث سيوضح ممثلو الشركة قدرات القوى العاملة الرقمية الذكية في تعزيز الإنتاجية والدقة والمشاركة على جميع مستويات المؤسسة.