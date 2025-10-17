«فورسي سوليوشنز» و «يون يو» الصينية تطلقان حلول تخطيط موارد المؤسسات في جيتكس جلوبال



أبرمت «فورسي سوليوشنز» (Foresee Solutions)، الشركة الاستشارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، اتفاقية شراكة بمجالات التوزيع والدمج مع شركة «يون يو» (Yonyou)، أحد أكبر مزودي حلول إدارة المؤسسات والخدمات السحابية في الصين. وجرت مراسم التوقيع خلال معرض «جيتكس جلوبال 2025» الذي تنعقد فعالياته في دبي الأسبوع الجاري.

وستقوم «فورسي سوليوشنز» بموجب الشراكة بتقديم حلول «يون يو» المتطورة لتخطيط موارد المؤسسات في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط إلى مؤسسات في قطاعات متنوعة تشمل الإنشاءات والتصنيع والمأكولات والمشروبات والتجزئة والتوزيع.

ويهدف التعاون بين الجانبين إلى دعم الشركات في تحسين كفاءة عملياتها، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وضمان تحقيق نمو مستدام من خلال مجموعة من الحلول المتقدمة والمخصصة لتلبية احتياجات محددة للشركات في المنطقة.

وقال نزار بدوان، الرئيس التنفيذي لشركة «فورسي سوليوشنز»: «إننا نرى بأن المنصة والحلول الرائدة في القطاع التي تقدمها «يون يو» تتمتع بإمكانيات هائلة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط. وبصفتنا أحد أهم شركاء التكنولوجيا في المنطقة، فإننا مستعدون لتوظيف فهمنا العميق لاحتياجات السوق والشبكة الواسعة للعملاء بهدف طرح حلول مؤسسية وديناميكية جديدة في المنطقة».

وتقدم «يون يو» التي تأسست عام 1988 مجموعة شاملة من الحلول تغطي مجالات تخطيط موارد المؤسسات، والإدارة المالية، وإدارة علاقات العملاء، وإدارة رأس المال البشري. وتتخذ الشركة من بكين مقراً رئيسياً لها، وتتمتع بحضور واسع حالياً في كل من الصين ومنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهته قال روبرت جوان، المدير العام لشركة «يون يو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتمتع حلول تخطيط موارد المؤسسات المقدمة من «يون يو» بقدرات تخصيص ودمج كبيرة تجعل منها الخيار الأمثل للمؤسسات في جميع القطاعات في آسيا، ونحن مسرورون لإطلاق هذه القدرات في منطقة الشرق الأوسط الذي يشهد طلباً متنامياً على الحلول المؤسسية الرائدة من قبل الشركات مختلفة الأحجام التي تتطلع إلى الحصول على حلول مخصصة تلبي جميع احتياجاتها المحددة».

وستسهم هذه الشراكة في جمع القدرات التقنية العالمية لشركة «يون يو» مع الخبرات الإقليمية وقاعدة العملاء الواسعة لشركة «فورسي سوليوشنز»، الأمر الذي يضع أسساً راسخة للابتكار في كامل منطقة الشرق الأوسط.