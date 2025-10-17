إكسبيديا تكشف توجهات المسافرين من الإمارات في 2026



أصدرت مجموعة إكسبيديا، اليوم، تقريرها السنوي العالمي «اتجاهات السفر لعام 2026» (Unpack’26)، وتضمن رؤى للمقيمين في دولة الإمارات بعد استطلاع توجهاتهم للمرة الأولى في تقرير العام الماضي.

ويسلط التقرير الضوء على تغير تفضيلات المسافرين والوجهات التي من المتوقع لها أن تتصدر برامج الرحلات في عام 2026.

وقالت أريان غورين، الرئيسة التنفيذية لمجموعة إكسبيديا: «كان من أمتع لحظات السفر التي عشتها تلك التي قضيتها بالانغماس في الثقافات المحلية، ودعم الاقتصادات المحلية، واستكشاف الوجهات الأقل رواجاً للسفر. ومع تسجيلها ما معدله مليار عملية بحث شهرياً، لم تعد مجموعة إكسبيديا مجرد منصة لاستكشاف وجهات السفر فحسب، وإنما تشكل حافزاً للتغيير الإيجابي، حيث نلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل السفر ليغدو أكثر ذكاء واستدامة وتقديراً للأماكن التي يسافر الناس إليها».

ويزخر التقرير بالكثير من البيانات والرؤى المستقاة من توجهات 24000 مسافر من دولة الإمارات والعالم.

وتتنوع تلك التوجهات بدءاً من قائمة وجهات العام، والفنادق المحولة من مبانٍ قديمة، والوجهات الهادئة ذات الأجواء المواتية للقراءة، وصولاً إلى المدن التي تستضيف بطولات البيسبول الاستعراضية المعروفة باسم «كرة الموز» (Banana Ball)، ومواقع تصوير العروض التلفزيونية والأفلام السينمائية.

1. وجهات العام: تسلط قائمة وجهات إكسبيديا لعام 2026 الضوء على الوجهات التي تشهد اهتماماً متزايداً في سوق السفر حتى وإن لم تكن رائجة بعد. وتتماشى 6 من هذه الوجهات مع معايير «الرصد الصحي الذكي للسفر»، وهو إطار عمل فريد من نوعه لاستكشاف سوق السفر استلهمته إكسبيديا من المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).

ويقدم هذا الإطار قائمة بالوجهات التي توفر تجارب سفر هادفة، وتدير قطاعاتها السياحية بصورة فاعلة ومستدامة، ما يسهم بتخفيف الازدحام في المدن الأكثر استقطاباً للسياح في العالم.

من جانبه قال كريستوفر إمبسن، نائب الرئيس للسياسات في المجلس العالمي للسفر والسياحة: «يعتبر «الرصد الصحي الذكي للسفر» من إكسبيديا مبادرة مبتكرة تعكس الحاجة الملحة إلى تبني نماذج نمو مسؤولة تحمي المجتمعات، وتصون التراث الثقافي والطبيعي، وتضمن المرونة في اختيار الوجهات على المدى الطويل. ومن خلال تطبيق هذا الإطار المستوحى من المجلس العالمي للسفر والسياحة، تحتفي إكسبيديا بالوجهات التي تسعى لدعم المقيمين ورعايتهم، وتوفير تجارب سفر أكثر غنى وتميزاً».

2. رحلات المشجعين الرياضييين: يزخر عام 2026 بالكثير من الفعاليات الرياضية العالمية، ويترافق ذلك مع توجه كبير لاستكشاف التجارب المحلية الغامرة في الوجهات المستضيفة. ويكشف توجه رحلات المشجعين الرياضيين من إكسبيديا عن تنامي الطلب على تلك التجارب، حيث قال 86% من المسافرين من الإمارات أنهم يرجحون حضور تجربة رياضية أثناء رحلاتهم.

ويبحث المسافرون من الإمارات -وتحديداً الجيل زد وجيل الألفية (80%)- عن مقاعد في الصف الأول لحضور تلك الفعاليات والتعرف على التقاليد الرياضية العريقة بدءاً من مصارعة السومو اليابانية إلى الملاكمة التايلاندية «المواي تاي».

ويُظهر هذا التوجه أن الأمر لا يتعلق بحضور مباراة رياضية فحسب، وإنما باستكشاف مجتمعات جديدة والانخراط في ثقافاتها المحلية.

3. توقعات السفر إلى مواقع تصوير العروض التلفزيونية والأفلام السينمائية: يزداد الطلب على تجارب السفر إلى مواقع تصوير العروض التلفزيونية والأفلام السينمائية أكثر من أي وقت مضى.

وقد سلطت إكسبيديا الضوء على هذا التوجه للمرة الأولى في عام 2022، وعاد إلى الواجهة مجدداً ضمن الرؤى المتعلقة بتوجهات السفر في الإمارات العام الماضي، ومن المتوقع أن يصبح هذا التوجه قطاعاً رائداً بقيمة تقديرية تبلغ 8 مليارات دولار في الولايات المتحدة وحدها.

يقول 81% من المسافرين من الإمارات إن رغبتهم في السفر إلى مواقع تصوير البرامج التلفزيونية والأفلام السينمائية قد زادت خلال العام الماضي.

ويخطط 59% من مسافري الجيل زد من الإمارات لزيارة تلك المواقع بعد مشاهدتها على الشاشات.

تكشف توقعات السفر إلى مواقع تصوير العروض التلفزيونية والأفلام السينمائية لعام 2026 عن ازدياد الطلب على السفر إلى مواقع تصوير مسلسل اللوتس الأبيض - بدءاً من اليونان باعتبارها مصدر إلهام لهذا المسلسل الأكثر ترقباً لهذا العام، وصولاً إلى تلال توسكانا الأسطورية، حيث جرى تصوير بعض أجزائه، ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي بشأن اعتماد فرنسا كموقع لتصوير جزئه القادم، وتكمن جمالية هذه الرحلات في قدرتها على تحويل اللحظات الممتعة التي يشاهدها الناس على الشاشة إلى مغامرات يخوضونها بأنفسهم.