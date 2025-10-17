جيتكس جلوبال 2025 يختتم نسخته التاريخية بمشاركة دولية قياسية

اختتم «جيتكس جلوبال 2025» فعالياته اليوم بعد خمسة أيام شهدت زخماً في عقد الصفقات والكشف عن اختراعات رائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي وبنية البيانات التحتية والأمن السيبراني والحوسبة الكمية والصحة الرقمية والتقنيات الحيوية، جامعاً أكثر من 6,800 عارض و2,000 شركة ناشئة من 180 دولة و1,200 مستثمر في مركز دبي التجاري العالمي ودبي هاربر.

وفي تأكيد لمكانة الحدث كونه قوة عالمية تدفع ريادة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي قال عمرو كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: «تقف دولة الإمارات في طليعة التحول الرقمي، ويواصل جيتكس كونه منصة قوية بدفع هذه المسيرة قدماً. لقد أوجدت قيادة الدولة الرشيدة بيئة يزدهر فيها الابتكار، من تبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية إلى بناء منظومة رقمية عالمية المستوى تستقطب التعاون والاستثمار العالميين».

أسس اقتصاد الذكاء الاصطناعي

في واحدة من أكثر الجلسات ترقباً هذا الأسبوع، انضم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، إلى بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة G42، في حوار افتراضي مفصلي حول «هندسة المجتمعات الأصيلة للذكاء الاصطناعي»، مستكشفين كيف تسهم الشراكات العابرة للحدود في تشكيل أسس اقتصاد الذكاء الاصطناعي العالمي.

في جلسات كثيفة الحضور تناول مئات الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الإمارات والاتحاد الأوروبي وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية أسئلة الثقة والتنظيم والسيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، من كيفية سن قوانين للأنظمة الذاتية والدفاع ضد تهديدات العصر الكمي إلى تأمين تدفقات البيانات عبر الحدود، وقد عكست مناقشاتهم نقطة تحول عالمية: فالدول لم تعد تلهث وراء الابتكار، بل أصبحت شريكة في صياغته.

التقنيات الحيوية والكم وما بعدهما: الموجة التالية من الذكاء تتكشف.

تصدرت القطاعات الحاسمة للمستقبل هذا العام، مع إطلاقات جديدة لها ونقاشات عالية التأثير ضمن «معرض جيتكس للكم»، و«الذكاء الاصطناعي المادي»، و«أشباه الموصلات»، و«مراكز البيانات العملاقة»، و«جيتكس للصحة الرقمية والتقنيات الحيوية».

وعلى أرض المعرض وعلى المنصات كشف المؤسسون عن ابتكارات الجيل التالي: عدسات لاصقة ذكية تقدر مستويات الجلوكوز من المؤشرات الحيوية، وزراعات في الدماغ (حاسوب يفك شيفرة الإشارات العصبية)، وتقنيات تحرير جيني مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعيد برمجة الحمض النووي لمقاومة الأمراض.

وفي البنية التحتية، عرضت مؤسسات التقنية العالمية وصناع الرقاقات والعمالقة السحابيون -ومنهم ai71 وAlibaba Cloud وAMD وAWS و&e وG42 وGoogle وHPE وHuawei وIBM وMicrosoft وOracle وSalesforce وSnowflake —اختراقات في البنية التحتية من أشباه موصلات الجيل التالي ونماذج لمراكز بيانات فائقة مصممة لتشغيل أعباء «الذكاء الاصطناعي السيادي»، في انعكاس لتحول واضح من التطبيقات إلى العتاد وشبكات الطاقة التي ستغذي ذكاءً على مستوى الدول.

وقال زيد غطاس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في AMD: «كان جيتكس هذا العام حدثاً لا ينسى بالنسبة لـ AMD، ونشكر فريق مركز دبي التجاري العالمي على تنظيم فعالية استثنائية أخرى. يظل جيتكس جلوبال فرصة حيوية للتواصل مع منظومتنا واستعراض محفظتنا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة. نتطلع إلى «جيتكس 2026»، بما يعكس النمو الرقمي المثير في الإمارات والمنطقة الأوسع».

وفي السياق نفسه، علق ميغيل فيغا، نائب الرئيس الأول لمنصة قواعد البيانات والبنية التحتية السحابية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في «أوراكل»، قائلاً: «في جيتكس جلوبال 2025، جسد تركيزنا على «الذكاء الاصطناعي الجاهز للمؤسسات» التزام أوراكل بتمكين مستقبل الإمارات المدفوع بالذكاء الاصطناعي».

وأضاف: «استعرضنا كيف تسرع قدراتنا في السحابة الموزعة والسحابة السيادية وتيرة التبني لدى الجهات الوطنية الرئيسة، واحتفينا بنجاح متعاملينا وشركائنا الذين تشكل مبادراتهم الرائدة في الذكاء الاصطناعي والمدعومة بسحابة أوراكل اقتصاد المنطقة الرقمي».

وأضاف طارق مسعود، مدير عام «سنوفليك» في الإمارات: «شكل جيتكس جلوبال 2025 فرصة استثنائية لـ Snowflake لعرض كيف تساعد «سحابة بيانات الذكاء الاصطناعي» المؤسسات على تحويل البيانات إلى قيمة أعمال حقيقية وقابلة للقياس. هذا العام نساعد المؤسسات على تجاوز مرحلة تبني الذكاء الاصطناعي والتجريب نحو تحقيق نتائج أعمال ملموسة وذات أثر من خلال الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لها فتح آفاق نمو جديدة، ودفع الابتكار، وبناء اقتصادات بيانات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي للمستقبل».

تحالفات عابرة

شهد الحدث توقيع عدد قياسي من مذكرات التفاهم، ما رسخ تحالفات جديدة بين القطاعين العام والخاص للتحول الرقمي. وشملت بعض الشراكات تعاون «بريسايت» و«شركة دبي للنقل بسيارات الأجرة» لتطوير حلول ذكاء اصطناعي تسرع التنقل الحضري الذكي والمستدام.

كما أطلقت «أمازون ويب سيرفسز» و«&e» برنامجاً وطنياً رائداً لتدريب 30,000 شخص في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مختلف أنحاء دولة الإمارات ضمن مبادرة «أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق». وأعلنت «دائرة البلديات والنقل» في أبوظبي عن 19 شراكة استراتيجية في اليوم الثاني وحده، شملت الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعقارات والمدن الذكية وأنظمة التنقل، في أكبر التزام يسجل خلال يوم واحد منذ بدء المشاركة التاريخية لحكومة أبوظبي في الحدث.

وقالت كيارا ماركاتي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستشارية والأعمال في «ai71»: «قدم جيتكس جلوبال 2025 لحظة مفصلية لـ ai71، عرضنا تحولاً حقيقياً بالذكاء الاصطناعي مع النيابة العامة للدولة، وأعلنا شراكتنا مع DGE للتوسع عالمياً، وأثبتنا أن أبوظبي تبني ذكاءً اصطناعياً مؤثراً ينتقل من العرض إلى التطبيق».

إكسباند نورث ستار محور عالمي

في «دبي هاربر» عزز معرض الشركات الناشئة التابع لجيتكس جلوبال «إكسباند نورث ستار» نبض منظومة الشركات الناشئة والمستثمرين، فقد تواصل مؤسسون من أكثر من 100 دولة مع مستثمرين يديرون أصولاً تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي، وتبلورت شراكات عابرة للحدود وإطلاقات استثمارية مباشرة في الموقع، وتوجت «مسابقة سوبرنوفا 2.0»، بإجمالي جوائز قدره 300 ألف دولار أمريكي، شركة AIM Intelligence الكورية بالمركز الأول، إلى جانب فائزين ثانٍ وثالث من تشيلي والإكوادور، ما يؤكد اتساع بصمة «جيتكس» أكبر منصة عالمية لتوسع الشركات الناشئة.

إطلاق أول «إجازة تقنية»

في عام 2026 يستعد «جيتكس» لإعادة تشكيل روزنامة الفعاليات التقنية العالمية بإطلاق أول «GITEX TechCation» من مقره الجديد في «مركز دبي للمعارض» في «إكسبو سيتي دبي»، وخلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026 يفتتح «تك-كايشن» فصلاً جديداً لأكبر حدث للذكاء الاصطناعي والتقنية في العالم، إذ يخرج «جيتكس» من حدود قاعات العرض إلى تفعيل على امتداد المدينة بتجارب غامرة تتزامن مع موسم دبي للحياة العصرية والثقافة والسياحة.

وصُمم «GITEX TechCation» لتشجيع جداول تواصل ممتدة وإقامات أطول، مرحباً بالتنفيذيين والمستثمرين الدوليين للانغماس في تنوع المدينة وحيويتها، من فنون الطهو إلى الرياضة والعافية، ومن الفنون والثقافة إلى المغامرات في الهواء الطلق.

ويفتتح الحدث في 7 ديسمبر بقمة «GITEX Scale» الجديدة والمركزة على النتائج لقادة العالم – يوم مخصص لحوارات استراتيجية رفيعة المستوى حول التوجهات الحاسمة والفرص وأطر السياسات التي تؤثر في اقتصادات الذكاء الاصطناعي عالمياً. ومن 8 إلى 11 ديسمبر يستعرض المعرض أحدث الابتكارات الدافعة للحدود عبر صناعات «الذكاء الاصطناعي × 5.0»، من الكم إلى علوم الأحياء وأشباه الموصلات، بما يواصل ترسيخ التعاون عبر القطاعات الحيوية للمستقبل.