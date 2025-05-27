تتويج الفائزين بالنسخة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة

كرم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، صباح أمس، الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة، وذلك خلال حفل أقيم في مسرح قصر الثقافة بالشارقة.

وقال سالم القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة: إن الدورة الثالثة للجائزة شهدت مشاركة عربية واسعة من 11 دولة شقيقة، هي: مصر وفلسطين والأردن والسعودية، وقطر و العراق، وتونس، والكويت والمغرب واليمن وموريتانيا وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الجهات الاتحادية لدولة الإمارات، وجهات محلية من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت نقلة نوعية تمثلت في إضافة 6 فئات جديدة على المستوى المؤسسي والفردي، ليصبح إجمالي فئات الجائزة 22 فئة، موزعة بالتساوي بين 11 فئة مؤسسية، و11 فئة فردية، بالإضافة إلى أن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية تصدرت ترتيب الترشـح المؤسسي، كأعلى وأكثر فئة مؤسسية في الترشـح وبنسبة لأكثر عن 18 % من إجمالي الترشـح للفئات المؤسسية، بينما تنافست الفئات الفردية في الترشـح لتصل إلى معدل 26 % لكل فئة فردية، وهو ما يعكس التوسع في نطاق الجائزة وتنوع مجالاتها.

وتم تكريم عدد من المؤسسات الفائزة في الفئات المؤسسية، حيث نالت بلدية مدينة العين من دائرة النقل والبلديات، وأمانة عمّان الكبرى من الأردن جائزة «الجهة المتميزة في المالية العامة»، بينما فازت شرطة دبي بجائزة «الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية». كما حصدت وزارة الحج والعمرة من السعودية، والمديرية العامة للشؤون المالية بوزارة التربية في العراق جائزة «الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية».

وفي محور الابتكار المالي حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات على جائزة «الجهة المتميزة في الابتكار المالي»، في حين فازت هيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التونسية بجائزة «الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية». وكرمت الجائزة دائرة المالية – حكومة دبي، ووزارة المالية الكويتية عن فئة «تقديم الخدمات المالية»، بينما نالت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جائزة «إدارة المشتريات والعقود والمناقصات والمزايدات والأصول الحكومية».

كما تم تكريم وزارة المالية بالإمارات عن فئة «إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المالية المصرفية»، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مصر عن فئة «إدارة صناديق التقاعد/ الضمان الاجتماعي»، إضافة إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المصرية عن فئة «تحقيق الاستدامة المالية».