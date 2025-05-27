«الموانئ والجمارك» تفتتح أكاديمية QE2 للضيافة

افتتحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «أكاديمية QE2 للضيافة»، ضمن إدارة الشؤون التجارية والاستثمار التابعة للمؤسسة، في حدث رسمي أُقيم على متن السفينة الأسطورية «كوين إليزابيث الثانية (QE2)» والتي تُعد من أبرز المعالم البحرية ذات التاريخ العريق في دبي، وذات المكانة الرمزية في عالم السفر البحري.

وافتتح الأكاديمية سعيد البنّاي المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع السياحي، وممثلين عن شركاء استراتيجيين ووسائل الإعلام.

وأوضح البنّاي أن افتتاح الأكاديمية يعد انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة التميز السياحي لدولة الإمارات، بهدف بناء قدرات بشرية متخصصة في هذا المجال الحيوي، يواكب التطلعات المستقبلية، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة لدولة الإمارات 2031.

تطوير الكوادر

واستطرد البنّاي في كلمته خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية، والتي تضم 15 خريجاً، بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للأكاديمية: «تلتزم الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية، بالشراكة مع مؤسسات رائدة في مجال الضيافة، تأكيداً على رؤيتها في بناء جيل جديد من المحترفين المؤهلين، وتطوير الكوادر والكفاءات البشرية في القطاعات السياحية الحيوية».

وتهدف الأكاديمية إلى تقديم برامج تدريبية مهنية متخصصة، تركز على صقل المهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل في قطاعي الضيافة والسياحة، وتستند في منهجيتها إلى شراكات مؤسسية قوية، تضمن مواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات السوق المتغيرة، وقد بدأت الأكاديمية بالفعل باستقبال دفعتها الحالية من الطلاب، حيث تضم 39 طالباً في مرحلة الدراسة، إلى جانب 15 خريجاً أكملوا برامجهم بنجاح.

وتشمل البرامج الأساسية التي تقدمها الأكاديمية، مجالات خدمات الطعام، وفنون الطهي، وإدارة الغرف، ويشرف على العملية التعليمية فريق أكاديمي، يتألف من محاضرين بدوام كامل، إلى جانب مساهمات فاعلة من أعضاء فريق العمل المتخصصين. وتمتد فترة الدراسة إلى ثلاثة أشهر من التعليم داخل الأكاديمية، تعقبها ثلاثة أشهر من التدريب العملي في مؤسسات ضيافة معتمدة، ليصل إجمالي ساعات التدريب إلى 720 ساعة مكثفة.