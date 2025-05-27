5 % نمو عضويات غرفة عجمان خلال الربع الأول

سجلت غرفة تجارة وصناعة عجمان نمواً بنسبة 5% في عضوياتها الجديدة والمجددة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عددها إلى 10430 عضوية، مقارنة بـ9901 عضوية في الفترة ذاتها من عام 2024. وشهدت العضويات الجديدة نمواً بنسبة 15% لتصل إلى 1873 عضوية، مقابل 1630 عضوية في الربع الأول من العام الماضي في حين نمت العضويات المجددة بنسبة تجاوزت 3% لتبلغ 8557 عضوية.

ويعكس هذا النمو المتواصل مستوى الثقة بمناخ الاستثمار في عجمان، وجهود الغرفة لتعزيز بيئة الأعمال عبر مبادرات نوعية، ومشاركات فاعلة بالمعارض والملتقيات داخل الدولة وخارجها، إلى جانب استقبال الوفود وعقد الورش المتخصصة.