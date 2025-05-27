«دبي للسلع المتعددة» و«إلينغتون العقارية» يطلقان «ميرسر هاوس»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة و«إلينغتون العقارية»، إطلاق مشروع «ميرسر هاوس»، المجتمع السكني الذي يُجسّد المرحلة التالية من التحوّل الاستراتيجي لمنطقة «أبتاون دبي» إلى وجهة عالمية للحياة الراقية.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يمثّل مشروع «ميرسر هاوس» محطة مفصلية في رؤيتنا الرامية إلى تحويل منطقة «أبتاون دبي» إلى وجهة عالمية متكاملة للحياة العصرية.

ويشمل هذا المشروع برجين سكنيين بارتفاع 34 و41 طابقاً، كما يقدّم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بدءاً من الاستوديوهات والشقق المكوّنة من غرفة إلى ثلاث غرف نوم، وصولاً إلى وحدات البنتهاوس الفسيحة، إلى جانب مجموعة من المرافق المميزة، بما في ذلك نادٍ شاطئي ومتاجر فاخرة، ومساحات مخصصة للنمط الصحي والمصممة لتعزيز أسلوب حياة نشط وصحي ضمن مجتمع متكامل.

وتواصل منطقة «أبتاون دبي»، التي تشهد تسارعاً في وتيرة تطويرها، ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية للحياة الحضرية المتكاملة، حيث تلتقي جودة البنية التحتية العالمية مع بيئة مجتمعية نابضة بالحيوية.