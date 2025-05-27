غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال البرازيلي

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس مجلس الأعمال البرازيلي، بهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في دبي والبرازيل، وتحفيز الشراكات الثنائية عبر القطاعات كافة.

وخلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال البرازيلي، الذي عقد مؤخراً في مقر غرف دبي، تم بحث سبل تطوير الاستثمارات في فرص الأعمال الواعدة، والارتقاء بالعلاقات بين الشركات البرازيلية ونظيراتها العاملة في دبي، ومشاركة الخبرات والبيانات، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.

ويأتي تأسيس المجلس في ظل المكانة، التي تتمتع بها دبي بوصفها مركز أعمال دولياً للشركات والمستثمرين البرازيليين، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والبرازيل خلال عام 2024 إلى 13.8 مليار درهم بنمو 35 % على أساس سنوي، ما يعكس متانة العلاقات التجارية الثنائية. وبحلول نهاية عام 2024 بلغ إجمالي عدد الشركات البرازيلية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 364 شركة، بنمو 22 % مقارنة بعدد المسجلة في العضوية بنهاية 2023.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «يأتي تأسيس مجلس الأعمال البرازيلي ليعكس التزامنا الراسخ بتوسيع مساهمة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم في مسيرة التنمية الاقتصادية بدبي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مجتمعات الأعمال في الإمارة، حيث يتيح المجلس فرصاً متنوعة للتعاون الاستثماري، وتحفيز النمو المستدام للعلاقات التجارية بين دبي والبرازيل». وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة الغرفة، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق، التي تمثلها المجالس، بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، انطلقت أمس في العاصمة الفلبينية مانيلا، فعاليات البعثة التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، وذلك بلقاءات عمل بين مجموعة من شركات الجانبين، لبحث فرص الشراكات والتوسع.

وتأتي الفعالية في إطار بعثة تجارية إلى كل من الفلبين وتايلاند، تستمر حتى 30 مايو الجاري، وضمن جهود غرفة تجارة دبي، في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، لفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، وتعزيز شبكة علاقاتها الاقتصادية. وتضم البعثة التجارية إلى الفلبين 17 شركة إماراتية، تمثل 10 قطاعات اقتصادية حيوية، من أبرزها الزراعة، والصناعات الغذائية، والضيافة، والتكنولوجيا.

وأكدت شركات مشاركة في البعثة، أهمية السوق الفلبيني بالنسبة لها، باعتباره من الأسواق عالية الكثافة السكانية والمتنامية الأعمال في مختلف القطاعات.

وستشهد الجولة في مانيلا، والتي تمتد حتى 27 مايو الجاري، سلسلة من اللقاءات الثنائية المنظمة، وجلسات تبادل المعرفة، وفعاليات أعمال تهدف إلى تعميق العلاقات التجارية بين الجانبين، بالإضافة إلى منتدى ولقاءات ثنائية بين الشركات. وتسعى الشركات المشاركة، من خلال هذه الجولة، إلى فتح قنوات جديدة للتصدير والاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات مع نظرائها في الفلبين.