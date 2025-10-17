قمة مستقبل الضيافة بدبي تستقطب 1600 من قادة القطاع في العالم

ومن المقرر أن تستقطب القمة أكثر من 1600 من قادة قطاعات الضيافة والسياحة في مدينة جميرا بدبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.
وسيقوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بتقديم جائزة الإنجاز مدى الحياة إلى عبد الله أحمد الموسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع عبد الله أحمد الموسى «مجموعة أرينكو».
وتحت شعار «حيث تقود الرؤية يتبعها الاستثمار» تقدم القمة على مدى ثلاثة أيام جدول أعمال غنياً بالنقاشات والرؤى المستقبلية وجلسات الحوار المتخصصة، التي تتناول محاور رئيسية تشمل: التوقعات العالمية، والاستثمار والعقارات، وأسلوب الحياة والعافية، والجيل القادم، والابتكار والتكنولوجيا، وتجارب الطعام والشراب، ومنتدى المساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب فرص التواصل، والتوقيعات والإعلانات.
وستحظى الوفود المشاركة بفرص استثنائية للتواصل، وبناء الشراكات وعقد الصفقات، من خلال لقاءات مباشرة تجمعهم مع مديري الأصول العقارية، وشركات الاستثمار العالمية، والمكاتب العائلية، والصناديق السيادية، الذين يسعون جميعاً إلى استكشاف الجيل الجديد من مشاريع الضيافة الواعدة.