قمة مستقبل الضيافة بدبي تستقطب 1600 من قادة القطاع في العالم

كشفت القمة العالمية لمستقبل الضيافة عن نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، الذين سيشاركون في قمة مستقبل الضيافة 2025، التي تضم أكثر من 20 متحدثاً، إلى جانب جدول أعمال غني بالفعاليات، ضمن أكبر دورة تنظمها حتى الآن.

ومن المقرر أن تستقطب القمة أكثر من 1600 من قادة قطاعات الضيافة والسياحة في مدينة جميرا بدبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.

وسيقوم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بتقديم جائزة الإنجاز مدى الحياة إلى عبد الله أحمد الموسى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع عبد الله أحمد الموسى «مجموعة أرينكو».

ومع أكثر من 130 جلسة تغطي 13 محوراً ضمن ثلاث مراحل رئيسية يقدم برنامج القمة مجموعة من الحوارات الجريئة والرؤى القيادية، التي تتصدر جدول أعمالها، من أبرزها كلمة رئيسية بعنوان «خطة دولة الإمارات للسياحة والابتكار والمرونة الاقتصادية»، يلقيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وهناك أيضاً منتدى الرؤساء العالميين، الذي يناقش صعود وهبوط أسواق رأس المال العالمية، من خلال جلسة، تجمع نخبة من أبرز قادة قطاع الضيافة في العالم.

واحتفالاً بمرور عشرين عاماً على انطلاقها في دولة الإمارات، تواصل القمة العالمية لمستقبل الضيافة ترسيخ مكانتها أبرز منصة استثمارية رائدة في قطاعي الضيافة والسياحة على مستوى المنطقة.

وتحت شعار «حيث تقود الرؤية يتبعها الاستثمار» تقدم القمة على مدى ثلاثة أيام جدول أعمال غنياً بالنقاشات والرؤى المستقبلية وجلسات الحوار المتخصصة، التي تتناول محاور رئيسية تشمل: التوقعات العالمية، والاستثمار والعقارات، وأسلوب الحياة والعافية، والجيل القادم، والابتكار والتكنولوجيا، وتجارب الطعام والشراب، ومنتدى المساكن ذات العلامات التجارية، إلى جانب فرص التواصل، والتوقيعات والإعلانات.

وأكد 65 مستثمراً من كبار المستثمرين العالميين، الذين يديرون أصولاً تتجاوز 1.98 تريليون دولار، مشاركتهم في القمة، من بينهم مبادلة، وصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة أوبيروي، ودبي القابضة.

وستحظى الوفود المشاركة بفرص استثنائية للتواصل، وبناء الشراكات وعقد الصفقات، من خلال لقاءات مباشرة تجمعهم مع مديري الأصول العقارية، وشركات الاستثمار العالمية، والمكاتب العائلية، والصناديق السيادية، الذين يسعون جميعاً إلى استكشاف الجيل الجديد من مشاريع الضيافة الواعدة.