«الطيران المدني» تستعرض جهود تصفير البيروقراطية



نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ملتقى التصفير لخدمات الطيران المدني تحت عنوان «رحلة نحو المستقبل: الذكاء الاصطناعي وتصفير البيروقراطية في خدمات الطيران»، في جامعة حمدان بن محمد الذكية بدبي، بحضور سيف السويدي مدير عام الهيئة.

وشهد الملتقى استعراض أبرز الجهود والمبادرات في مجال تصفير البيروقراطية على مستوى قطاع الطيران المدني، بما في ذلك المبادرات التي تنفذها الهيئة العامة للطيران المدني، ومن أهمها إطلاق استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي، وعرض النظام المستدام الخاص بالهيئة بمجال تصفير البيروقراطية.

وقال سيف السويدي في كلمة له إن البرنامج أسفر خلال مرحلته الأولى عن إنجاز 52 عملية تصفير، وتقليص 496 إجراءً، وإلغاء أكثر من 90 متطلباً، وحذف 82 مستنداً، مما نتج عنه توفير نحو 32 ألف ساعة عمل، وتقليل حوالي 4 ملايين كجم من الانبعاثات الكربونية خلال عام 2024 وجاري العمل على تحقيق نتائج أفضل للعام 2025.