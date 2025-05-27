دائرة المالية ومصرف عجمان يوقعان اتفاقية لتعزيز التكامل المالي الرقمي

وقّعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية شراكة جديدة مع مصرف عجمان، تهدف إلى تعزيز التكامل المالي الرقمي، وتقليل البيروقراطية، بما يسهم في رفع فاعلية منظومة العمليات المالية، وتقديم خدمات مالية ذات جودة عالية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الدائرة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الدقة في تنفيذ العمليات، من خلال الاعتماد على منظومة المدفوعات الرقمية، وتقليل التدخلات البشرية، وتعزيز الأمان والموثوقية.

وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: يمثّل توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو دعم البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي الحكومي، ويعكس التزام الدائرة بتبني أفضل الممارسات التقنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المالية. كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم في توسيع نطاق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز استدامة الموارد المالية.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: يعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتحديث العمليات المالية، ويعزز دورنا كشريك موثوق في رحلة الحكومة الرقمية. ويمثل الاتفاق على أتمتة إجراءات التحويل المصرفي والتسويات المالية خطوة محورية نحو تطوير الكفاءة التشغيلية والدقة والشفافية على مستوى الجهات الحكومية.

تتماشى هذه الشراكة بشكل مثالي مع رؤية عجمان 2030، ونواصل جهودنا في دعم المبادرات التي تقوي البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، وتسهم في النمو المستدام والمدفوع بالتكنولوجيا.