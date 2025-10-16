«دي بي ورلد» تفتتح خطاً ملاحياً جديداً بين ميناءي جبل علي وبربرة



أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن إطلاق خطّ ملاحي استراتيجي جديد، يربط بين ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وميناء بربرة في أرض الصومال، يبدأ الخدمة برحلة كلّ تسعة أيام، ليسهم في تعزيز شبكة «دي بي ورلد» العالمية، وترسيخ مكانة ميناء بربرة بوابة بحرية محورية، ومركزاً لوجستياً رئيساً في شرقي أفريقيا.

وسيعمل خط (جبل علي – بربرة)، على تقوية الروابط التجارية بين منطقة الخليج وشرقي أفريقيا، ليتيح مساراً بحرياً أسرع إلى أرض الصومال. وسيشمل الخطّ توقفات مُجدولة في عدن وجيبوتي، ما يتيح ربطاً إضافياً مع مدن الموانئ الرئيسة، ويدعم وصولاً أوسع إلى الأسواق في منطقة القرن الأفريقي. ومن بربرة، يمكن ربط الشحنات بوجهات داخلية، مثل إثيوبيا، ما يوفر بديلاً عن سلاسل التوريد التقليدية المعتمدة على ميناء جيبوتي والنقل البري الطويل. كما سيساعد الخط الجديد في زيادة استقرار أوقات العبور، ويحدّ من التعرض لاختناقات المسارات التجارية الإقليمية.

تشمل البنية التحتية المطوّرة في ميناء بربرة، رصيفاً بطول 1,050 متراً، قادراً على التعامل مع سفن الحاويات العملاقة من فئة «تريبل إي»، ومرافق واسعة لمناولة الشحنات السائبة والعامة، إضافة إلى طاقة استيعابية سنوية تصل إلى نحو 4 ملايين رأس من الماشية. كما يضمّ الميناء أحدث محطة حاويات في المنطقة، ومنطقة بربرة الاقتصادية الخاصة، والمُصممة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم النموّ الصناعي على المدى الطويل.

وقال غانيش راج الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات – الخدمات البحرية في «دي بي ورلد»: «يُمثل خط جبل علي – بربرة، استكمالاً لاستراتيجيتنا الاستثمارية في أفريقيا. وبالاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنشأناها عبر القارة، يُسهم هذا الخط في تعزيز الربط التجاري لمتعاملينا، فيما نواصل تقوية الروابط التجارية بين الشرق الأوسط وشرقي أفريقيا. ومن خلال ذلك، ندعم إنشاء ممرات تجارية مرنة ومستدامة، تُسهم في تحقيق الازدهار لشركائنا ومتعاملينا والمجتمعات التي نخدمها».

ويتجاوز التزام «دي بي ورلد» في القرن الأفريقي، حدود ميناء بربرة، إذ تمتلك الشركة حصة قدرها 58.5 % في محطة الحاويات والشحن العام، ما يوفّر وصولاً إلى الممرات البحرية الرئيسة (شرق – غرب)، كما قامت بتطوير المنطقة الاقتصادية القريبة في بربرة، لتسريع وتيرة التصنيع المحلي. ويجري بالفعل شحن أكثر من 4.1 ملايين رأس من الماشية سنوياً، عبر ميناء بربرة، إلى الأسواق العالمية، بقيمة تتجاوز مليار دولار أمريكي. كما تُجسّد المبادرات المجتمعية، مثل تدريب أول «سولار ماماز» في المنطقة، للعمل كفنيّات في مجال توليد الطاقة الشمسية، أهمية الدور المزدوج للبنية التحتية التجارية، في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي في آن واحد.

من جانبه، قال سوباشاي واتانافيراشاي، الرئيس التنفيذي – «دي بي ورلد» منطقة القرن الأفريقي: «تسهم أعمالنا في ميناء بربرة بالفعل في تحفيز التجارة والصناعة، ودعم التنمية المجتمعية على نطاق أوسع. ويشكل إطلاق هذا الممر الجديد، محطة بارزة على مسار طموحنا نحو إنشاء طرق تجارية أسرع وأكثر أماناً وموثوقية، ويعكس التزامنا بتحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للأعمال والمجتمعات في المنطقة. ومع تطلّعنا نحو المستقبل، سيُسهم هذا الخط في تعزيز دور بربرة بوابة للنمو والازدهار المستقبلي في شرقي أفريقيا».

يسهم حضور «دي بي ورلد» القوي في شرقي أفريقيا، في إعادة تشكيل تدفق الحركة التجارية الإقليمية، من خلال توفير بدائل للمسارات التقليدية عبر جيبوتي، وتحسين وصول المناطق غير الساحلية والمحرومة إلى الأسواق. وتنسجم هذه الاستراتيجية مع الأهداف الإقليمية لتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونة البنية التحتية، وترسيخ استقلالية التجارة.

وتتجلى الأهمية المتزايدة لميناء بربرة أيضاً، في الاستثمارات الخاصة بمشاريع الربط التجاري البري، وخاصة الممر الذي يصل إلى أديس أبابا في إثيوبيا. وبدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، شملت التحسينات الأخيرة، إنشاء طريق بطول 250 كيلومتراً، وطريق هرجيسا الدائري بطول 22.5 كيلومتراً، ما يرفع القدرة الاستيعابية لحركة العبور، ويوسّع نطاق وصول الميناء إلى الأسواق الإقليمية.

ويشمل التزام «دي بي ورلد» بالبنية التحتية الأفريقية القارة بكاملها، حيث استثمرت حتى الآن ما يقارب 3 مليارات دولار أمريكي، مع التزام بضخ 3 مليارات أخرى في الموانئ والبنية التحتية اللوجستية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. وتشمل الاستثمارات منصّة الخدمات اللوجستية في كيغالي، في رواندا، وممر مابوتو في موزمبيق، وجميعها تهدف إلى بناء شبكات تجارية فعالة وجاهزة للمستقبل، وترسيخ دور القرن الأفريقي في التجارة العالمية.

ومنذ بدأت «دي بي ورلد» عملياتها في بربرة عام 2017، شهد الميناء تحولاً كبيراً، حيث ارتفع حجم مناولة السفن بنسبة 450 %، وزادت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 30 %، ونمت حركة الشحن العام بنسبة 90 %. ويستقبل الميناء اليوم أكثر من 14 سفينة حاويات شهرياً، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، مع خطط لتوسيع الطاقة الاستيعابية إلى مليوني حاوية.

وتواصل «دي بي ورلد» الاستثمار في شبكتها العالمية، عبر خطوط جديدة، وتقنيات متقدمة للسفن، وعمليات مستدامة. ويُعد إطلاق خط جبل علي – بربرة، خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو تقديم حلول لوجستية بحرية سلسة ومرنة على مستوى العالم.