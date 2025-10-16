«مالية دبي» تكشف عن «مركز الاتصال الموحد» لحكومة دبي بالشراكة مع «دو»



أعلنت مالية دبي عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة «دو»، لإطلاق مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي، ويُعد هذا المشروع منصة متكاملة لتقديم خدمات الدعم والمعلومات المتعلقة بالخدمات الحكومية بأسلوب سلس واستباقي يواكب تطلعات المتعاملين، ويعزز رؤية «خدمات 360».

ويأتي المشروع في إطار رؤية حكومة دبي لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين، من خلال منصة مركزية موحدة تجمع مختلف قنوات الاتصال؛ الهاتف، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والمحادثات الفورية، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن منظومة رقمية متكاملة تعمل بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة.

وجرى إبرام اتفاقية الشراكة خلال فعاليات معرض جيتكس العالمي 2025، ووقع عليها معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، وأحمد عبدالكريم جلفار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دو»، بحضور مسؤولين كبار من الجانبين.

وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن مركز الاتصال الموحد يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لحكومة دبي، مشيراً إلى أن دوره لا يقتصر على توحيد قنوات الاتصال، بل يؤسس لبيئة حكومية مترابطة تتيح تقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل حكومة دبي نموذجاً عالمياً في إثراء تجربة المتعاملين.

ويعتمد المركز على بنية تحتية تقنية متطورة تقدمها شركة «دو»، مدعومة بأحدث حلول إدارة تجارب المتعاملين، ما يتيح تقديم خدمات تفاعلية ذكية تلبي احتياجات المتعاملين بسرعة ودقة وفاعلية، وتدعم توجه دبي نحو تكامل الخدمات الحكومية.

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: «إن مركز الاتصال الموحد يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي لحكومة دبي، ويجسد رؤيتها الطموحة نحو حكومة أكثر ترابطاً وذكاء. ونفخر في «دو» بالتعاون مع مالية دبي وأن نكون الشريك التقني لهذا المشروع الحيوي الذي يُعد نموذجاً لتكامل الخدمات الحكومية على منصة رقمية موحدة من ناحية، ويعزز المكانة الرائدة لإمارة دبي بوصفها مدينة عالمية ذكية. ومن خلال حلولنا المتقدمة للبنية التحتية، وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، سيعمل المركز على إحداث نقلة نوعية في آليات التواصل بين الجهات الحكومية والمتعاملين، كما يمكن الجهات الحكومية من تقديم تجارب سلسة واستباقية تُثري رحلة المتعامل وتدعم كفاءة الأداء الحكومي، بما يرسخ مكانة دبي مدينة رائدة في الخدمات المتكاملة والتحول الرقمي الشامل».

وقال السيد حامد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في مالية دبي، إن مركز الاتصال الموحد يقدم نموذجاً متقدماً للتكامل الحكومي في إدارة تجارب المتعاملين، الذين سوف يحصلون على الدعم والخدمة بسهولة عبر قناة اتصال متكاملة، ما يضمن تجربة موحدة وشاملة تلبي تطلعات حكومة دبي في تقديم خدمات متصلة وذكية ترفع سعادة المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار.

من جهته أوضح إبراهيم عبدالله الدشتي، مدير إدارة مركز الاتصال الموحد في مالية دبي، أن المركز سوف يدار تحت إشراف مالية دبي، على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل تبدأ بضم الجهات الحكومية ذات الأولوية في عام 2026، وتليها مراحل توسعة لاحقة حتى عام 2027، ليضم تحت مظلته في نهاية المطاف 15 جهة حكومية. وأضاف: «سوف يتضمن المركز قاعدة معرفية مركزية تتيح معلومات دقيقة ومحدثة، وأنظمة تحليل بيانات متقدمة لتحسين الأداء التشغيلي وتطوير الخدمات الحكومية باستمرار، بما ينسجم مع معايير التميز التي حددها مركز نموذج دبي».

ويهدف المشروع إلى إلغاء الازدواجية في قنوات التواصل الحكومية وتبسيط تجربة المتعاملين إلى نقطة اتصال موحدة، تعكس نهج حكومة دبي في تقديم خدمات حكومية مترابطة وشاملة، تدعم رؤيتها في بناء حكومة أكثر كفاءة وابتكاراً وتنافسية على المستوى العالمي.