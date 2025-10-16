خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال».. بريسايت الإماراتية تستعد لدخول أسواق جديدة في 4 قارات



تمضي شركة «بريسايت» بخطى متسارعة نحو التوسع في أسواق جديدة تمتد عبر أربع قارات، من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا والأمريكتين، في إطار استراتيجيتها لتوسيع انتشار حلولها الرقمية المبتكرة عالمياً.

وقال عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «بريسايت»، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المشاركة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، إن «بريسايت» باتت توجد فيما يقارب 18 إلى 20 دولة حول العالم، مع خطط طموحة لمواصلة التوسع الجغرافي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الشركة وقعت خلال الأشهر الماضية اتفاقيات تعاون ودخول أسواق جديدة في أوغندا وأنغولا وتنزانيا وكازاخستان، مشيراً إلى أن ماليزيا ستكون المحطة التالية، ضمن خطط الشركة في شرق آسيا، فضلاً عن وجود فرق عمل تنشط في أذربيجان وباكستان وإندونيسيا.

وأضاف الشرجي أن الشركة لديها رؤية واضحة لتوسيع حضورها في القارة الأفريقية بالكامل، وتقسيم السوق الأوروبية إلى مناطق، إضافة إلى التركيز على أسواق الأمريكتين وشرق آسيا، بما يعزز الانتشار العالمي لمنتجات وحلول بريسايت.

وكشف عن أن الشركة تستعد لافتتاح مقر إقليمي جديد في الأردن خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس النمو المستمر لعمليات «بريسايت» في المنطقة العربية، موضحاً أن هذا التوسع يأتي ضمن خطة لافتتاح مكاتب جديدة خلال العام المقبل في عدد من الدول ذات الأولوية الاستراتيجية.

وأشار إلى أن «بريسايت» حققت تطوراً كبيراً في خط منتجاتها خلال العام الجاري، حيث أطلقت منصات جديدة ووسعت قاعدة البيانات الخاصة بها، وعززت شراكاتها الاستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة في أسواق متعددة.

وقال إن الشركة تركز حالياً على تقديم منتجات متخصصة تلائم احتياجات كل جهة أو قطاع تعمل معه.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أوضح أن الشركة تركز حالياً على تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيلي، وهو الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي القادر على تنفيذ المهام بشكل مستقل ومساعدة الأفراد والمؤسسات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنهم يستعرضون من خلال منصتهم في جيتكس للحلول التي يقدمونها في مجال الذكاء الاصطناعي الوكيلي، لافتاً إلى أنهم يعملون على تطوير وكلاء أذكياء في مجالات الموارد البشرية، والمشتريات، والمالية، والأمن والسلامة، ليكونوا بمثابة مساعدين رقميين قادرين على أداء مهام حقيقية داخل المؤسسات.

وأكد أن مشاركة «بريسايت» في «جيتكس جلوبال» تمثل فرصة سنوية لاستعراض أحدث ما توصلت إليه الشركة من حلول وتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وللتفاعل مع شركاء من مختلف دول العالم لاستكشاف فرص جديدة للتعاون.