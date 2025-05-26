مدينة مصر تطلق مشروع «شارك تانك بيزنس بارك» باستثمارات مليار دولار

أطلقت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري مشروع شارك تانك بيزنس بارك في تاج سيتي باستثمارات تتجاوز مليار دولار. وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع شركة Sony Pictures Entertainment وInnovative Media Productions (IMP). ويمتد المشروع على مساحة 20 فدانًا ويضم 16 مبنى، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه بحلول عام 2029، بإجمالي استثمارات مليار دولار.

وقد صرّح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: «يُعد مشروع شـارك تانك بيزنس بارك الأول من نوعه على مستوى العالم. واستلهمنا فكرته من النجاح العالمي لبرنامج شـارك تانك، ليعكس رؤيتنا في إنشاء مساحات تتجاوز المفهوم التقليدي للوظيفة. هذا المشروع لا يقدم مجرد مكاتب، بل نظام متكامل ومترابط، يتميز بتصميم معماري ومساحات خضراء مدروسة بعناية لتحفيز الإبداع والإنتاجية والرفاهية داخل مجتمع أعمال نابض بالحياة.»

وقد صرّح روبرت هيرجافيك، نجم النسخة الأمريكية من برنامج «شارك تانك» والرئيس التنفيذي لشركة Cyderes، قائلاً: «شارك تانك بيزنس بارك توفّر للمستثمرين ورواد الأعمال مجتمعًا يشجعهم علي الابتكار. لا أصدق أن تلك الفكرة لم يسبق لها التنفيذ مسبقاً. أنا على يقين بأننا سنشهد نماذج مشابهة لهذا الصرح تُقام في مختلف أنحاء العالم لأن مثل تلك التجارب الناجحة يجب أن يتم تكرارها».

وشهد الحدث الكشف عن أول منحوتة فنية تجارية مستوحاة من برنامج «شـارك تانك» على مستوى العالم، والتي أنتجتها شركة NotToys، المتخصصة في الألعاب الفنية في الشرق الأوسط. وتُعرض هذه القطعة الفنية في قلب المشروع، لتعكس الروح الريادية الجريئة التي تجسدها شـارك تانك بيزنس بارك لمجتمع ريادة للأعمال.