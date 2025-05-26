هاتف جلاكسي A36 5G الذكاء الاصطناعي للجميع.. والسعر في المتناول

في وقتٍ تزداد فيه الحاجة إلى هواتف ذكية تجمع بين الأداء العالي والسعر المعقول، يقدّم هاتف Samsung Galaxy A36 5G تجربة متكاملة تُعيد تعريف مفهوم الهواتف المتوسطة. فبعد استخدام الهاتف لعدة أيام، تجد انطباعات تؤكد أن سامسونج تمكّنت بالفعل من رفع سقف التوقعات في هذه الفئة.

تصميم أنيق وشاشة مبهرة

بمجرد إخراج الهاتف من العلبة، يلفت النظر التصميم العصري والوزن الخفيف، كما أن اللون Awesome Lavender يضفي لمسة جمالية ملفتة. والشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED FHD+، تُقدّم تجربة مشاهدة فائقة الوضوح، حتى تحت أشعة الشمس، بفضل سطوع يصل إلى 1200 شمعة.

تجربة ذكاء اصطناعي ملموسة

اللافت في هذا الهاتف هو إدخال ميزات الذكاء الاصطناعي (Awesome Intelligence) التي كانت حصرية لأجهزة الفئة العليا. ميزة Circle to Search من Google أدهشتني بسرعة تجاوبها وذكائها في التعرف على النصوص والروابط وحتى الأغاني المحيطة، دون الحاجة للتنقل بين التطبيقات. كما أضفت أدوات التعديل الذكي للصور بعداً جديداً لتجربة التصوير، خصوصاً ميزة إزالة العناصر المزعجة من الصور (Object Eraser).

أداء ثابت وعمر بطارية طويل

اعتمدت سامسونج على معالج Snapdragon 6 Gen 3 الذي أظهر كفاءة عالية في المهام اليومية والألعاب المتوسطة، بدعم من نظام تبريد محسّن. البطارية بحجم 5000mAh تكفلت بإدارة يومي بسهولة، مع دعم لشحن سريع بقوة 45 واط، مما يجعل العودة لاستخدام الهاتف بعد استراحة قصيرة أمراً سهلاً وسريعاً.

حماية مدعّمة وتحديثات طويلة الأجل

الهاتف حاصل على تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، ويأتي مزوّدًا بزجاج Corning® Gorilla Glass المتطور. ومع وعد سامسونج بتوفير 6 سنوات من التحديثات الأمنية وتحديثات النظام، فإن الهاتف يُعدّ استثمارًا طويل الأمد. كما يوفر نظام Samsung Knox Vault حماية متقدمة للبيانات، ليشعر المستخدم براحة أكبر من حيث الأمان والخصوصية.

ماذا بعد!

Galaxy A36 5G ليس مجرد هاتف من الفئة المتوسطة، بل هو بوابة ذكية لكل من يبحث عن مزايا الفئة الرائدة بسعر مناسب. بسعر يبدأ من 1,249 درهماً، يقدّم الهاتف توازناً رائعاً بين التصميم، الأداء، الذكاء الاصطناعي، والأمان. إنه خيار يستحق التجربة لمن يرغب بهاتف موثوق ومتطور دون الحاجة لدفع ثمن باهظ.