ضوابط جديدة لمزودي الخدمات القانونية والضريبية وخدمات الشركات في أبوظبي العالمي

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، الخميس، عن إصدار لوائح ترخيص الأنشطة التجارية (شروط الترخيص وتسجيل الفروع) لعام 2025 «قواعد شروط الترخيص»، ولوائح ترخيص الأنشطة التجارية (الأنشطة الخاضعة للرقابة) لعام 2025 «قواعد الأنشطة الخاضعة للرقابة».

ويعزز الإطار الجديد البيئة التنظيمية في أبوظبي العالمي (ADGM) من خلال:

· استحداث نشاط جديد خاضع للرقابة لخدمات الضرائب.

· وضع متطلبات جديدة لتقديم طلب الحصول على التراخيص لتقديم الخدمات القانونية والضريبية.

· تحديد الشروط المستمرة للتراخيص الخاصة بمزودي الخدمات القانونية والضريبية المرخص لهم.

· وتعزيز معايير الحوكمة لمزودي خدمات الشركات المرخصين بوضع سياسات وإجراءات إلزامية خاصة بإدارة تعارض المصالح.

وفيما يلي أبرز التعديلات:

· مزودو الخدمات القانونية: على المتقدمين تعيين شريك مدير (أو شخص يوازيه)، يتمتع بما لا يقل عن ثماني سنوات من الخبرة العملية بعد التأهيل المهني. وتلزم الشركات المرخصة بوجود مكتب مسجل في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتأمين مهني ساري المفعول، إلى جانب تقديم عوائد سنوية إلى سلطة التسجيل، والالتزام بمبادئ محددة.

· مزودو الخدمات الضريبية: إلزام المتقدمين للحصول على ترخيص بضمان أن يشكل الأشخاص ذوو الكفاءة والمؤهلات المناسبة ما لا يقل عن نصف الإدارة العليا لديهم، والحصول على تأمين مهني ساري المفعول، والالتزام بمبادئ محددة.

· مزودو خدمات الشركات: على الشركات المرخصة وضع سياسات وإجراءات لإدارة تعارض المصالح.

يذكر أن اللوائح الجديدة لقواعد شروط الترخيص تلغي الإطار التنظيمي المعمول به حالياً، وتدخل حيّز التنفيذ فوراً بالنسبة للمتقدمين الجدد ومزودي الخدمات المرخصين. أما بالنسبة لحاملي التراخيص الحاليين، فقد تم تحديد أطر زمنية خاصة بفترة الانتقال، بما يتيح لهم الوقت الكافي للامتثال للمتطلبات الجديدة.

وتتوفر النسخ الكاملة من القواعد المعدلة لعامة الجمهور، ويمكن الاطلاع عليها عبر:

· لوائح ترخيص الأنشطة التجارية (شروط الترخيص وتسجيل الفروع) لعام 2025 (أ).

· لوائح ترخيص الأنشطة التجارية (الأنشطة الخاضعة للرقابة) لعام 2025.