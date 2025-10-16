فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى العاصمة الكينية نيروبي

احتفلت فلاي دبي بانطلاق رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة الكينية نيروبي، معززة الربط بين الإمارات وكينيا.

هبطت رحلة الناقلة الافتتاحية في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية، بحضور كبار المسؤولين، يتقدمهم ممثلون عن هيئة السياحة الكينية وشركاء السفر في كينيا وهيئة مطارات كينيا.

وقال سودهير سريداران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، أفريقيا وجنوب آسيا) في فلاي دبي: «يعكس إطلاق رحلاتنا الأربع أسبوعياً إلى نيروبي التزامنا الراسخ بتعزيز الربط لعملائنا من الإمارات وكينيا وخارجها. لا تزال كينيا وجهة مهمة لفلاي دبي، ومع 11 رحلة أسبوعية، يسعدنا الترحيب بمزيد من المسافرين على متن رحلاتنا لتجربة رحلة سفر مريحة وسلسة مع فلاي دبي».

واعتباراً من 01 أكتوبر، زادت فلاي دبي رحلاتها إلى مومباسا إلى رحلة يومية، ليصل إجمالي رحلات فلاي دبي إلى كينيا 11 رحلة أسبوعياً. ومع انطلاق الرحلات إلى نيروبي، تُسيّر الشركة رحلاتها الآن إلى 12 وجهة في السوق الأفريقي، تشمل الإسكندرية وأديس أبابا والعلمين (موسمية) وأسمرة والقاهرة ودار السلام وجيبوتي وعنتيبي وهرجيسا ومومباسا وزنجبار.

ويتم تشغيل الرحلات إلى نيروبي انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي بواقع أربع رحلات أسبوعياً أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد.