شراكات دولية ومحلية من 29 جهة ومنصة تدعم انطلاقة منتدى الشارقة للاستثمار 2025

تستقطب الدورة الثامنة من منتدى الشارقة للاستثمار 2025، زخماً واسعاً من الشراكات المؤسسية والمجتمعية، حيث يشارك في الحدث 22 جهة راعية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والإعلامية، إلى جانب 7 عارضين من مؤسسات استثمارية وتنموية إقليمية ودولية، ما يعكس المكانة الرائدة للمنتدى كمنصة تجمع قادة الاستثمار وصناع القرار والمؤسسات الداعمة لاقتصاد المستقبل.

ويأتي المنتدى هذا العام في دورة استثنائية، حيث ينعقد يومي 22 و23 أكتوبر الجاري، ضمن أجندة موحدة وفعاليات مشتركة مع «مؤتمر الاستثمار العالمي» الذي تستضيفه الشارقة لأول مرة، بتنظيم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا) ووزارة الاستثمار في دولة الإمارات، بمشاركة 130 متحدثاً دولياً من القادة وصناع القرار الاقتصادي والاستثماري، وما يزيد على 160 فعالية، وحضور متوقع يتجاوز 10 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

شركاء استراتيجيون حكوميون

ويترسخ حضور المؤسسات الوطنية الكبرى في المنتدى من خلال مشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة؛ الشريك الاستراتيجي، إلى جانب الشركاء الحكوميين؛ دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس). كما يشارك مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بصفته شريك الموقع، ما يؤكد التكامل المؤسسي في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية إلى الإمارة وتعزيز البيئة المحفزة للابتكار وريادة الأعمال.

ويحضر في فئة الرعاية الذهبية كل من مصرف الإمارات للتنمية، ومصانع الدهانات الوطنية، وشركة «أرادَ» للتطوير العقاري، وصندوق الإمارات للنمو، وشركة الراسخون للعقارات، بما يعكس تنوع القطاعات الداعمة للمنتدى بين التمويل، والصناعة، والتطوير العقاري، والاستثمار المستدام.

أما بنك الاستثمار فيتولى فئة الراعي البلاتيني، في حين يشارك في فئة الرعاية الفضية كل من شركة ترايليف القابضة، وشركة فاست لمقاولات البناء، ومنطقة ميدان الحرة، في تأكيد على الحضور الحيوي لقطاع الأعمال والخدمات المتنوعة في دعم أجندة المنتدى. كما تشارك «الشبكة الوطنية» كشريك لوجستي للمنتدى، بما يعكس دور القطاع الخدمي في تسهيل العمليات اللوجستية وتعزيز كفاءة الفعاليات، وينضم إليهم «منتدى كيريتسو»، وهو شبكة عالمية من المستثمرين الملائكيين ورأس المال الاستثماري، كشريك الدعم، وشركة «أوبر» كشريك النقل.

الشركاء الإعلاميون

وفي الجانب الإعلامي، يواكب المنتدى نخبة من المؤسسات الصحفية والمنصات الاقتصادية العالمية التي تشارك كشركاء إعلاميين، من بينها فاينانشال تايمز البريطانية، وإيكونومي ميدل إيست، وذا بيزنس يير، ومنصة إيكونوميك، ومجلة «فاينانس اند بزنس» لتغطية فعاليات المنتدى ونقل رسالته إلى جمهور الاستثمار العالمي، وترسيخ موقع الشارقة منصة للحوار الاقتصادي الدولي.

عارضون دوليون

ويضم المعرض المصاحب للمنتدى سبع جهات عارضة تمثل مؤسسات استثمار وتنمية دولية وإقليمية، من بينها مدينة الشارقة للنشر – المنطقة الحرة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية (ثقة)، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، والوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، وشركة توري هاريس بزنس سوليوشنز، وشركة الصكوك الوطنية، ما يضفي على المنتدى بعداً دولياً واسعاً في مجال تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون العابر للحدود.

وتجسد هذه الشراكات استراتيجية مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) الهادفة إلى بناء منظومة متكاملة من الشراكات الإقليمية والعالمية، تسهم في توجيه مسارات الاستثمار نحو الأثر التنموي المستدام، وتعزز من مكانة الشارقة وجهة مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال الباحثين عن بيئة اقتصادية مرنة، متقدمة، ومبنية على الابتكار والثقة والتكامل بين القطاعات.