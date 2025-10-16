مجموعة سِرح و "نواتوم اللوجستية" تعقدان شراكة استراتيجية لتقديم حلول لوجستية مبتكرة ومستدامة

أعلنت مجموعة سِرح، المزود الرائد لحلول الخدمات الصناعية واللوجستية المتكاملة في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع "نواتوم اللوجستية"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، بهدف تعزيز التعاون وتطوير حلول لوجستية مبتكرة ومستدامة تدعم قطاعي النفط والغاز في الدولة. تم توقيع الاتفاقية من قبل السيد عبد الخالق العامري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سِرح، والسيد فاروق الزير، رئيس مجلس إدارة القطاع اللوجستي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجهتين.

وتشكّل هذه الشراكة بداية تعاون طويل الأمد، يركّز على توريد أسطول شاحنات صديق للبيئة، وتقديم حلول تقنية متقدمة للخدمات اللوجستية، ودعم تشغيلي متكامل، بما يساهم في رفع كفاءة حلول إدارة سلاسل التوريد التي تقدمها "نواتوم اللوجستية" في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاقية، ستقوم مجموعة سِرح بتأجير أسطول من الشاحنات المخصّصة للنقل لمسافات طويلة، والمزوّدة بسائقين، لصالح "نواتوم اللوجستية"، بهدف تعزيز عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التي تقدمها لمتعامليها في قطاع الطاقة ضمن منطقة الظفرة. ومن المتوقع أن يتوسع نطاق هذا التعاون في المستقبل، بما يعكس متانة وعمق العلاقة بين الطرفين.

وقال السيد/ عبد الخالق العامري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سِرح: “تعكس هذه الاتفاقية التزام مجموعة سِرح ببناء شراكات راسخة ومستدامة مع الشركات العالمية الرائدة مثل "نواتوم اللوجستية"، حيث تقوم رؤيتنا على الدمج بين الابتكار والاستدامة والتميّز التشغيلي لتطوير حلول لوجستية تدعم مسيرة النمو في المنطقة.”

ومن جانبه، صرّح السيد/ سمير تشاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لنواتوم اللوجستية، مجموعة موانئ أبوظبي: "إن شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة سِرح تعزز قدرتنا على توفير حلول تنافسية ومتكاملة لسلاسل التوريد في قطاعي النفط والغاز بدولة الإمارات. فمن خلال الجمع بين القدرات الإقليمية المتنامية لـ "نواتوم اللوجستية" وشبكتنا العالمية المتنامية، فإننا نضمن تحقيق ترابط سلس بين الأسواق وخطوط التجارة الرئيسية. وأتطلع إلى أن نؤسس معاً شراكة طويلة الأمد تضيف قيمة مستدامة لقطاع الطاقة في دولة الإمارات، وتسهم في رسم مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة.”