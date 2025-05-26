معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يعرض قطعاً فريدة من الذهب والألماس

يستعد عدد من العارضين المشاركين في الدورة الـ 55 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتحقيق إنجازات تؤهلهم لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر الكشف عن قطع فريدة واستثنائية من الذهب والمجوهرات والألماس خلال أيام الحدث الممتدة من 28 مايو الجاري إلى أول يونيو المقبل.

يأتي هذا التوجه من العارضين في ظل المكانة المتميزة التي يحتلها المعرض كأحد أكبر المعارض المتخصصة في المنطقة ومنصة رائدة لإطلاق الابتكارات والتصاميم الحصرية وأحدث مشغولات الذهب والمجوهرات وأكثرها تفرداً من حيث الفخامة والإبداع لاسيما في ظل اهتمام كبار المصممين وأهم أسواق المجوهرات العالمية بالمشاركة.

ويشهد الحدث في دورته الـ55 حضور ما يزيد على 500 عارض محلي وعالمي وأكثر من 1800 من كبار المصممين والصناع والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات في العالم إلى جانب أشهر العلامات التجارية الرائدة في مجال الذهب والألماس والساعات.

ويستعد أحد المشاركين للكشف عن أطول عقد ألماس في العالم في خطوة تهدف إلى تسجيل رقم قياسي عالمي في موسوعة غينيس.

يبلغ طول العقد 108 أمتار ويضم أكثر من 600 ماسة مصنّعة مخبرياً تم ترصيعها بعناية فائقة من ذهب وردي عيار 18قيراطا ما يجعله تحفة فنية نادرة تمثل مزيجاً من الفخامة والتقنية العالية ومن المقرر أن تجري اللجنة الرسمية لموسوعة غينيس عملية التقييم خلال اليوم الأول للمعرض.

ومن المتوقع أن يستقبل الحدث - الذي يترقبه عشاق الساعات والمجوهرات - أكثر من 80 ألف زائر لاسيما في ظل تزامنه مع فترة عيد الأضحى المبارك إضافة إلى حرص المعرض على توفير منصة متميزة لزواره للاطلاع على أحدث مجموعات المجوهرات الفريدة والقطع الحصرية والنادرة من أرقى المشغولات الذهبية ومجموعات الألماس الفريدة والساعات الفاخرة إلى جانب الاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار منافسة تعزز مقتنياتهم الثمينة.