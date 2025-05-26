شراكة استراتيجية لدفع التحول الرقمي في قطاع الأغذية الزراعية

أعلنت كوربوريت ستاك، المزود الرائد لحلول البرمجيات المؤسسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع انفيكتوس للتجارة، التابعة لانفيكتوس للاستثمار، الرائدة في قطاع الأغذية الزراعية في المنطقة، تأتي هذه الشراكة ضمن تحالف قوي، يجمع بين التقنية والابتكار، لإعادة تعريف التحول الرقمي في قطاع الأغذية الزراعية.

تمثل هذه الشراكة نقطة تحول في مسيرة المؤسستين، إذ تهدف إلى تسخير إمكانات التحول الرقمي لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتمكين نمو الأعمال بشكل أذكى في أحد أبرز القطاعات الحيوية. وبموجب هذه الشراكة ستقوم كوربوريت ستاك بتزويد انفيكتوس للتجارة بمجموعة من التطبيقات المؤسسية الحديثة المعتمدة على الحوسبة السحابية، بما في ذلك أنظمة إدارة الموارد البشرية، وإدارة الأصول، وأدوات أتمتة سير العمل، ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار والتوسع.

ومن خلال اعتماد منصة كوربوريت ستاك وحلولها الرقمية تسعى انفيكتوس للتجارة إلى تحسين عملياتها الداخلية، والحد من المهام اليدوية غير الفعالة، مع تحقيق رؤية أشمل لعملياتها تعزز قدرتها على اتخاذ قرارات قائمة على البيانات الدقيقة. يوفر هذا التكامل الأدوات اللازمة لفرق العمل في انفيكتوس للتجارة، للتركيز على المهام ذات القيمة العالية، والتأثير المباشر على الأعمال، ما يعزز النمو المستدام والمرونة التشغيلية.

وأكد محمد عابدين، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في كوربوريت ستاك، أهمية هذه الشراكة قائلاً: «تمثل الشراكة مع انفيكتوس للتجارة فرصة متميزة وخطوة استراتيجية نعتز بها في كوربورت ستاك، ويشرفنا التعاون مع مؤسسة طموحة وذات رؤية واضحة مثلها. نحن على يقين بأن منصتنا ستحدث تحولاً جوهرياً في طريقة عملهم، ما يسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية ودفع نموهم المستدام، ويبقى التزامنا بتقديم قيمة حقيقية وتحقيق نتائج ملموسة جوهر هذه الشراكة».

وقد حققت انفيكتوس للتجارة نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، كما تواصل توسعها في الأسواق الرئيسية، ويظهر قرارها بالاستثمار في منصة رقمية مركزية وقابلة للتوسع التزامها بالتوسع المستدام، وبناء كفاءة تشغيلية قوية.

بدوره شدد إيليا كوزنتسوف، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في انفيكتوس للتجارة، على أهمية الاعتماد على الحلول الرقمية لكوربورت ستاك، قائلاً: «نتطلع للعمل مع كوربوريت ستاك شريكاً موثوقاً في رحلتنا نحو التحول الرقمي. منصتهم توفر لنا المرونة والوظائف التي تلبي احتياجاتنا المتنامية، ونرى في هذه الشراكة عنصراً محورياً لتحقيق تناسق تشغيلي أكبر وكفاءة أعلى.»

تعكس هذه الاتفاقية التزام كوربوريت ستاك بتمكين المؤسسات في المنطقة، من خلال حلول تقنية مبتكرة مصممة خصيصاً لتحسين الأداء وتبسيط العمليات وتعزيز النمو، كما تسلط الضوء على الدور المحوري للتحول الرقمي في بناء مؤسسات أكثر مرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.