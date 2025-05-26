«بي إتش إم كابيتال»: انضمام «لولو للتجزئة» إلى مؤشر «فوتسي» يؤكد ثقة الأسواق العالمية

أكدت شركة «بي إتش إم كابيتال» أن انضمام شركة «لولو للتجزئة القابضة» إلى مؤشر «فوتسي» (FTSE) للأسواق الناشئة إنجاز جديد، يعكس مكانة الشركة في قطاع التجزئة، ويؤكد ثقة الأسواق العالمية بأدائها.

ويأتي هذا ضمن سلسلة من النجاحات، التي حققتها عديد الشركات المدرجة، والتي أوكلت مهام الاستقرار السعري وتوفير السيولة لشركة BHM Capital في أسواق الدولة كشركة الخليج للملاحة القابضة، وشركة الواحة كابيتال، وشركة تعليم، ومصرف عجمان، وأبوظبي الوطنية للفنادق، وشركة أبوظبي للتموين والفنادق، وشركة فينكس، وتاكسي دبي، وشركة سبينيس.

ويمثل انضمام الشركات المدرجة إلى أي من المؤشرات العالمية، خطوة بالغة الأهمية نحو توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية على خريطة الاستثمارات المالية الدولية.